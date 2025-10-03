vivo Gaza Bastı! vivo X300 FE Resmen Onaylandı

vivo, geçtiğimiz aylarda X200 serisiyle tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Şimdi ise marka X300 serisinin küresel lansmanına hazırlanıyor. Merakla beklenen seriye ek olarak şirket, X300 FE modeli üzerinde de çalışıyor. Son gelen bilgilere göre bu yeni cihaz resmen onay aldı. İşte detaylar…

vivo X300 FE Resmen Onaylandı: Bu Ne Anlama Geliyor?

V2537 model numarasına sahip cihaz, Avrasya Ekonomik Komisyonu’ndan (EEC) sertifika aldı. Bu gelişme daha önce IMEI veri tabanında da görülen akıllı telefonun yakında tanıtılacağına işaret ediyor. Ancak ne yazık ki teknik özellikler hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Hatırlatmak gerekirse vivo X200 FE, Aralık 2024’te çıkan vivo S30 Pro Mini’nin yeniden adlandırılmış versiyonuydu. Benzer şekilde vivo X300 FE’nin de Kasım 2025’te tanıtılması beklenen vivo S50 Pro Mini ile aynı özelliklere sahip olması muhtemel görünüyor.

Daha önceki iddialara göre vivo X300 FE, 6,3 inçlik bir ekranla gelecek. Gücünü MediaTek Dimensity 9400 serisi işlemciden alacağı söyleniyor. Arka tarafta ise periskop telefoto kameranın da yer aldığı üçlü kamera kurulumu bulunacak. Şimdilik bilinen detaylar bunlarla sınırlı. Ancak cihazın tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X300 FE'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.