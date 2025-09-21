Vivo'nun Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi İlk Kez Ortaya Çıktı: İşte Özellikleri!

Vivo'nun 2025 yılındaki en önemli hamlelerinden biri olarak görülen Vivo X300 serisi şimdiden teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Seriye, standart ve Pro modellerinin yanı sıra bir de uygun fiyatıyla dikkat çekecek bir FE (Fan Edition) modelinin ekleneceği ortaya çıktı.

Vivo X300 FE olarak adlandırılması beklenen yeni cihaz kısa bir süre önce IMEI veri tabanında ilk kez kendini gösterdi. Gelin yeni telefonun özellikleri ve çıkış tarihi hakkında ortaya çıkan ilk bilgilere bir göz atalım.

Vivo X300 FE Neler Sunacak?

V2537 model numarasıyla IMEI veri tabanında görüntülenen Vivo X300 FE ile ilgili şuanda kayda değer bilgilerin sayısı oldukça az. Ancak cihazın geçtiğimiz yıl Vivo X200 serisinin hemen ardından tanıtılan X200 FE'nin halefi olarak konumlanacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Hatırlatmak gerekirse Vivo X200 FE, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği sunan 6.31 inçlik LTPO AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9300+ yonga setinden alan telefon, 16 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı seçenekleriyle birlikte satışa sunulmuştu.

Cihazın arka yüzeyinde 50 MP geniş açılı, 50 MP 3x optik zoom yapabilen periskop telefoto ve 8 MP ultra geniş açılı sensörlerden oluşan üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü görüşmeler için 4K video kaydı yapabilen 50 MP'lik bir kamera yer alıyor.

6.500 mAh kapasiteli bataryası ile uzun bir kullanım süresi vadeden Vivo X200 FE ayrıca, 90W hızlı şarj desteğiyle epey hızlı bir şarj döngüsü sunuyor. Telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında ise stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi sensörü, NFC ve IP68/IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikaları gibi önemli yenilikler bulunuyor.

Yaklaşan yeni Vivo X300 FE'nin halefine benzer özelliklerle geleceği, buna ek olarak kamera ve işlemci alanında da yeniliklere ev sahipliği yapacağı iddia ediliyor. Buna karşın cihazın X300 modelleri ile birlikte mi, yoksa daha sonrasında mı tanıtılacağı henüz netleşmedi. Önümüzdeki günlerde yeni cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!