vivo'nun 120Hz AMOLED Ekranlı Telefonu Yolda! 16 GB RAM ve Dahası

vivo X300 FE'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda renk seçenekleri ortaya çıkan vivo X300 FE, kısa süre önce yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dâhil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X300 FE'nin SDPPI Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

vivo X300 FE, V2537 model numarası ile birlikte SDPPI sertifika platformunda görüntülendi. Bu sertifika, akıllı telefonun Endonezya pazarında piyasaya sürülmesi için gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. vivo X200 FE şu anda Türkiye'de satılıyor. X300 FE'nin de Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

vivo X300 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

vivo X300 FE'de Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi buluancak. Bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. X200 FE'de sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Akıllı telefonun ekranı 6,31 inç büyüklüğünde olacak. X300 FE, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

vivo X300 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 FE'nin 12 GB RAM ve 256 GB depalama seçeneğine sahip olan sürümü 59 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. x300 FE'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 65 bin TL civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

vivo X300 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun merakla beklenen bütçe dostu Android telefonu X300 FE'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı söyleniyor. Geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılan vivo X200 FE şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'de satılması bekleniyor.