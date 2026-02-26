POCO'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Kamera Özellikleri Sızdırıldı

POCO yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. X8 Pro Max isimli telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon çift arka kamera ile birlikte gelecek. Bütçe dostu Android telefon, yüksek çözünürlüklü kameranın yanı sıra dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO X8 Pro Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO X8 Pro Max'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Light Hunter 600 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

X8 Pro Max, X7 Pro gibi 4K, 1080 ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilir. POCO X7 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. X7 Pro'nun ön yüzeyinde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

Daha önce ortaya çıkan bilgliere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Sekiz çekirdekli bu işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. POCO X7 Pro'da ise Dimensity 8400 Ultra mevcut.

POCO X8 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X8 Pro Max'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 529,90 euro (27.533 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün ise 579,90 euro (30.131 TL) fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunulacağı iddia edilmişti.

POCO X7 Pro şu anda 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda X8 Pro Max Türkiye'de 35 bin TL'den daha yüksek bir fiyat etiektiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı bir fiyata sahip oalbileceğini belirtelim.

POCO X8 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah, beyaz ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması beklenen POCO X8 Pro Max'in 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. POCO'nun bütçe dostu Android telefonu X7 Pro, geçtiğimiz yılın ocak ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

POCO X8 Pro Max bana göre fiyat performans konusunda oldukça iddialı olacak. 8500 mah batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. 100W hızlı şarj teknolojisi ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunan OLED ekran ise etkileyici bir ekran deneyimi sunacak. Telefonun kamerası ise günlük kullanım için yeterli görünüyor.

Sonuç olarak amiral gemisi seviyesindeki bu donanım erişilebilir bir fiyat etiketiyle sunulursa X8 Pro Max, kendi segmentinde en mantıklı tercihlerden biri hâline gelir.