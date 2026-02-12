OLED Ekranlı vivo X300 Max Geliyor! 90W Hızlı Şarj ve Dahası

vivo, X300 Max isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. X300 Max bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun şarj hızı belli oldu. Telefon, yüksek şarj hızının yanı sıra dev batarya, güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X300 Max'in 3C Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

V2548A model numarasına sahip olan vivo X300 Max, 3C sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun Çin'de güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Sertifikada yer alan bilgilere göre akıllı telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

vivo X300 Max ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu dev batarya sayesinde vivo X300 Max uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Serinin diğer modeli olan vivo X300 Pro'da 6.510 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisini tercih edilmişti.

vivo X300 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Arka Kamera: 200 MP ana kamera + ultra geniş açılı kamera + periskop telefoto

200 MP ana kamera + ultra geniş açılı kamera + periskop telefoto Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip olan X300 Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, ultra geniş açılı kmaera ve periskop telefoto kamera bulunacak. Telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Amiral gemisi, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.

vivo X300 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 Max'in 2026 yılının mart ayında tantıılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin diğer modelleri olan vivo X300 ve vivo X300 Pro şu anda Türkiye'de satılıyor. vivo X300 Max'in de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL, vivo X300 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 99 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Buna göre X300 Max de 85 bin TL civarı bir fiyata sahip olabilir. Konuya dair resmî açıklaam yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.