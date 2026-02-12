Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Performans Testinde! 12 GB RAM'i Var

Samsung Galaxy S26+ ile ilgili önemli bligiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Samsung Galaxy S26+ bu kez Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca amiral gemisinin bazı teknik özellikleri de netleşti.

Samsung Galaxy S26+ Performans Testinde Kaç Puan Aldı?

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S26+, SM-S947B model numarası ile birlikte Geekbench'te görüntülendi. Amiral gemisi tek çekirdek testinde 2 bin 304 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 15 puana ulaştı. Geekbench'te Exynos 2600 işlemcisi ve 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz çalışacak.

Samsung Galaxy S26+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç
Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

12 MP İşlemci: ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600

158,4 x 75,8 x 7,3 mm Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Daha öne ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Galaxy S26+, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde QHD çözünürlük, 2.600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 190 gram ağırlığındaki telefon 4.900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Samsung Galaxy S26+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Samsung Galaxy S26+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.499 euro (77.628 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 1.729 euro (89.784TL) fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S25+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 73 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy S26+'ın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 78 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S26+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 serisi, 25 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Resmî lansmanın ardından telefonun Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Samsung Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.