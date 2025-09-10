Realme'den 120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Realme, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Uygun fiyata güçlü donanım sunacak P3 Lite 5G'nin tanıtım tarihi ve bazı özellikleri belli oldu. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak telefon yüksek yenileme hızı, dev batarya, yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek hızlı şarj dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme P3 Lite 5G Tantıım Tarihi

Realme'nin uygun fiyatlı Android telefonu P3 Lite 5G, 13 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme P3 ve Realme P3 Ultra, 2025 yılının mart ayında, Realme P3 Pro ise 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Realme P3 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre 6,67 inç ekrana sahip olan Realme P3 Lite 5G, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 165,6 x 76,22 x 7,94 mm boyutlarındaki telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Telefonda ayrıca çift SIM desteği de mevcut.

Telefonda MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Realme 14T 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelecek telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise sadece 128 GB seçeneği yer alacak. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunacak. İkinci kameranın çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alacak.

Realme P3 Lite 5G IP64 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda ayrıca Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) ve USB Type-C portu bulunacak.

Realme P3 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Dev bataryasına rağmen yalnızca 7,94 mm kalınlığında olan Realme P3 Lite 5G'nin 10.000 rupi (4.685 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Çok şık bir görünüme sahip telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.