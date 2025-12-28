Vivo'nun Amiral Gemisi Serisi İlk Kez Küresel Pazara Geliyor!

Çinli teknoloji devi Vivo önceki Ultra modellerinde yaptığı bölgesel kısıtlamayı nihayet kaldırıyor. Sızdırılan son belgelere göre şirketin yeni üst düzey telefonu Vivo X300 Ultra küresel pazara açılmaya hazırlanıyor.

Vivo'nun henüz resmi olarak piyasaya sürmediği cihazın global versiyonu V2562 model numarasıyla Avrupa EEC sertifikasyon veritabanında ortaya çıktı. Peki amiral gemisi X300 Ultra küresel pazara hangi özelliklerle birlikte gelecek? İşte detaylar!

Vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan raporlara göre Vivo X300 Ultra'nın Çin'e özel ve global versiyonu aynı teknik özelliklere sahip olacak. Serinin diğer üyeleri Dimensity işlemciler kullanırken, Ultra modelinin Qualcomm'un kısa bir süre önce duyurduğu Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Cihazın asıl can alıcı noktası ise sahip olduğu kamera yetenekleri olacak. İddialara göre telefonun arka tarafında OIS destekli 200 MP LYT-901 ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 200 MP Samsung HPB periskop telefoto kamera yer alacak. Pil performansı alanında da iddialı olacağı söylenen cihazın yaklaşık 7.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya ev sahipliği yapacağı söyleniyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlayacağınız üzere Vivo, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı X100 Ultra ve X200 Ultra modellerini yalnızca Çin pazarına özel tutmuş bu da global kullanıcıları bir hayli üzmüştü. Ancak şirketin X300 Ultra için Avrupa sertifikası alması yeni modelin küresel pazara da geleceğini gösteriyor.

İddialara göre telefon ilk olarak 2026'nın mart ayında Çin'de piyasaya sürülecek. Hemen ardından ise 2026'nın ikinci çeyreğinde global pazarda satışa sunulacak. Cihazın bu dönemde Türkiye'ye ayak abasacağı tahmin ediliyor.

Peki siz yeni X300 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni telefon küresel pazarda başarılı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.