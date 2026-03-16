vivo'nun 7.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Tarih Sızdırıldı

vivo'nun özellikleri hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmeyen Android telefonu X300 Ultra'nın tanıtım tarihi sızdırıldı. Geçtiğimiz günlerde Geekbench testine giren cihaz, ortaya çıkan bilgilere göre çok yakın bir zamanda kullanıcıların karşısına çıkacak ve bununla birlikte telefonun bütün özellikleri ve fiyatı belli olacak.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 Ultra'nın 30 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Bununla birlikte yeni telefonun siyah, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacağı ileri sürüldü. Yüksek batarya kapasitesi başta olmak üzere pek çok etkileyici özellikle birlikte gelen vivo X200 Ultra'nın ise geçen yılın Nisan ayında tanıtıldığını hatırlatalım.

vivo X300 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X300 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı fakat vivo X300 ile X300 Pro'nun şu an Türkiye'de satıldığını göz önünde bulunduracak olursak X300 Ultra'nın da global lansman sonrasında Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

vivo X300 Ultra'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu an Türkiye'de satışta olan vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu, 79 bin 999 TL fiyat etiketi ile satılıyor. X300 Ultra, X300'e kıyasla çok daha iyi özelliklere sahip olacak. İki telefon arasında büyük bir fark yaratan özellikler mevcut. Bunu göz önünde bulundurursak yeni cihazın 85 bin TL civarı bir fiyatla satılabileceği söylenebilir. Elbette ki konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, telefonun Türkiye'de farklı bir fiyatla satılabileceğini belirtmekte fayda var.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7000 mAh

vivo X300 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Yeni Android telefon, 6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Bir önceki model ise 6,82 inç ekran, 1440 x 3169 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık ile gelmişti. Yani bu cihazda da 120Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değeri elde edebiliriz.

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilecek. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.63 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci, PUBG Mobile ve hatta güç tüketimi konusunda cihazı bir hayli zorlayan Genshin Impact'i bile sorunsuz şekilde oynamanıza olanak tanıyor.

vivo X300 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Bu, X200 Ultra'ya göre önemli bir gelişme olacak. Öyle ki önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

vivo'nun bu yeni telefonunun özellikle kamera konusunda çok iddialı olacağı kanaatindeyim. Ayrıca performans konusunda da beni şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Henüz belli olmayan bazı özellikler dolayısıyla elbette kafamda birkaç soru işareti var. Özellikle ekran tarafında nasıl bir deneyim sunacağını merak ediyorum. Neyse ki bunu öğrenmek için önümüzde çok az bir zaman var.