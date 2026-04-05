vivo'nun Çift 200 MP Kameralı Telefonu İçin Yedek Parça Fiyatları Netleşti!

vivo, kısa süre önce yeni amiral gemisi akıllı telefonu X300 Ultra’yı tanıttı. Uzun zamandır merakla beklenen model; iki adet 200 MP çözünürlükte kamerası, güçlü işlemcisi ve 6.999 Yuan (1.015 dolar) başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bugün ise bu modelin yedek parça fiyatları resmi olarak açıklandı. Açıklanan rakamlar oldukça dikkat çekti. İşte vivo X300 Ultra’nın yedek parça fiyat listesi...

vivo X300 Ultra Yedek Parça Fiyatları Ne Kadar?

Ekran: 1.620 Yuan (235 dolar)

Batarya: 199 Yuan (29 dolar)

Arka Kapak: 350 Yuan (50 dolar)

Anakart (12 GB RAM + 256 GB): 3.300 Yuan (479 dolar)

Anakart (12 GB RAM + 512 GB): 3.500 Yuan (508 dolar)

Anakart (16 GB RAM + 512 GB): 3.700 Yuan (537 dolar)

Anakart (16 GB RAM + 1 TB): 4.200 Yuan (610 dolar)

Ön Kamera (50 MP): 125 Yuan (18 dolar)

Arka Ana Kamera (200 MP): 820 Yuan (120 dolar)

Arka Periskop Kamera (200 MP): 790 Yuan (114 dolar)

Arka Geniş Açılı Kamera (50 MP): 450 Yuan (65 dolar)

Şarj Adaptörü Seti: 199 Yuan (29 dolar)

Veri Kablosu: 69 Yuan (10 dolar)

vivo tarafından yetkili servisler ile paylaşılan yedek parça fiyat listesine göre ekranın fiyatı 1.620 Yuan (235 dolar) olarak belirlendi. 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bu panel, cihazın en pahalı bileşeni değil. Bu noktada en yüksek maliyet anakart tarafında karşımıza çıkıyor.

Model 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 512 GB, 16 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB olmak üzere dört farklı varyantla geliyor. Depolama ve bellek kapasitesine bağlı olarak anakart fiyatları sırasıyla 3.300 Yuan (479 dolar), 3.500 Yuan (508 dolar), 3.700 Yuan (537 dolar) ve 4.200 Yuan (610 dolar) seviyesinde.

Diğer parçalara baktığımızda batarya 199 Yuan (29 dolar), arka kapak 350 Yuan (50 dolar) ve 50 MP çözünürlüklü ön kamera 125 Yuan (18 dolar). Arka tarafta bulunan kamera kurulumunda ise 200 MP çözünürlüklü ana kamera 820 Yuan (120 dolar), 200 MP çözünürlüklü periskop kamera 790 Yuan (114 dolar) ve 50 MP çözünürlüklü geniş açılı kamera 450 Yuan (65 dolar)

Son olarak şarj adaptörü seti 199 Yuan (29 dolar) olarak belirlenirken, veri kablosu ise 69 Yuan (10 dolar) fiyata sahip. Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Eğer telefon garanti kapsamındaysa parça değişimleri için herhangi bir ücret ödenmiyor. Açıklanan bu fiyatlar yalnızca garanti dışı onarımlar için.

vivo X300 Ultra'yı Tamir Etmesi Kolay mı?

vivo X300 Ultra’nın yedek parça fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte cihazın tamir edilebilirlik durumu da merak ediliyor. Mevcut bilgilere göre model, Avrupa Birliği veri tabanında "C" tamir edilebilirlik puanına sahip. Bu da bir amiral gemisi için ortalama bir seviye.

Cihazın IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika yalnızca suya karşı değil, aynı zamanda yüksek basınçlı sıcak suya karşı da dayanıklılık sağlıyor. Ancak bu seviyede bir koruma sunabilmek için güçlü yapıştırıcılar tercih ediliyor. Bu nedenle arka kapağı açmak için ısı uygulamak gerekiyor ve bu da biraz uğraştırıcı.

Batarya tarafında ise bir kolaylık var. Cihazda çekmeli bant sistemi bulunuyor. Bu bataryanın kolayca sökülmesine olanak tanıyor. Yalnızca bandı çekmek yeterli. Öte yandan bataryaya hemen ulaşmak ise pek mümkün değil. Zira kamera ve soğutma sistemi gibi bileşenlerin sökülmesi gerektiği için biraz zaman alıyor.

Editörün Yorumu

vivo X300 Ultra’nın yedek parça fiyatları beklendiği gibi çok düşük olmasa da bunun oldukça normal olduğunu düşünüyorum. Sonuçta amiral gemisi segmentinde yer alan bir akıllı telefondan bahsediyoruz ve bu gibi cihazlarda kullanılan donanım bileşenleri maliyeti bir hayli artırıyor. Bu yüzden cihazın kendisi pahalı olduğu gibi yedek parçalarının da benzer şekilde yüksek fiyatlı olması çok da şaşırtıcı değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alan vivo X300 Ultra'nın yedek parça fiyatlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.