vivo'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli X300s'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek. Bu sayede yüksek performans elde edilecek. vivo'nun yeni amiral gemisi ayrıca dev batarya ile uzun pil ömrü sunacak.

vivo X300s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300s, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. vivo X300'de 6.040 mAh, vivo X300 Pro'da ise 6.510 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Yeni telefonun şarj hızına dair henüz bir bilgi mevcut değil.

vivo'nun amiral gemisi telefonu gücünü Dimensity 9500+ işlemcisinden alacak. Bu işlemcinin, mevcut Dimensity 9500'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olacağı söyleniyor. vivo X200s modelinde ise bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400+ bulunuyor.

Akıllı telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması beklenyior. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Kameraya dair bir bilgi paylaşılmadı. X200s'in arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamear ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

vivo X300s Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300s'in 2026 yılının ilk çeyreğinde yani ocak, şubat veya mart ayında tantıılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek hızlı şarj dahil birçok özelliğiyle öne çıkan vivo X200s, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.