Samsung Galaxy S26+ Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

Samsung Galaxy S26+ ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samsung Galaxy S26+ Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun perofrmans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Android 16'ya sahip amiral gemisinin bazı özellikleri de açıklığa kavuştu.

Samsung Galaxy S26+ Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Samsung Galaxy S26+, SM-S947N model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 3 bin 314 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 450 puana ulaştı. Test sonuçlarına göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Performans testinde telefonun Exynos 2600 işlemcisine sahip sürümü bulunuyor. 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600'de bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek mevcut.

Samsung Galaxy S26+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB

12 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: QHD

QHD Ekran Parlaklığı: 2.600 nit

2.600 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600

ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600 Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Ağırlık: 190 gram

190 gram Boyut: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy S26+, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde QHD çözünürlük, 2600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Amiral gemisinde ayrıca 4.900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alacak.

Samsung Galaxy S26+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26+'ın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte Galaxy S26 Ultra ve Galaxy S26 modelleri de tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.