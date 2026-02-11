Xiaomi 18'in Tanıtım Tarihi Sızdırıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisine dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 18'in tanıtım tarihi ortaya çıktı. Akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefon ayrıca çok güçlü bir işlemciye sahip olacak.

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Bu arada siyah, beyaz, pembe ve açık mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Xiaomi 17, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 15 serisinde yalnızca Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra Türkiye'de satışa sunulmuştu. Ayrıca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra global pazara gelmeye hazırlanıyor. Bu telefonları da Türkiye'de görebiliriz. Bu yıl içinde piyasaya sürülecek yeni seride de Xiaomi 18 ve Xiaomi 18 Ultra'nın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 18'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi 18'de Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinin yer alması bekleniyor. 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı söylenen bu işlemci, toplamda sekiz adet çekridek içerecek. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde çalışabilecek. Bu sayede kasma ve donma gibi problemler ile karşılaşılmayacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 6, önceki nesle kıyasla hem daha verimli çalışacak hem de daha yüksek performans sunacak. Xiaomi 17'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda 7000 mAh civarı bir batarya kapasitesi yer alabilir.