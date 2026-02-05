vivo'dan 6 GB RAM'li Ucuz Telefon! 44W Hızlı Şarj ve Dahası
vivo Y11d'nin özellikleri açıklandı. Peki, vivo'nun yeni Android telefonunda hangi donanım bulunuyor? İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo Y11d'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.
- Telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.
- Y11d'de sekiz çekirdekli Unisoc T7225 işlemcisi mevcut.
vivo, Y11d isimli yeni bir akıllı telefon duyurdu. Bununla birlikte Y11d'nin özellikleri ve tasarımı belli oldu. En güncel Android sürümüne sahip olan telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci mevcut. Akıllı telefon dev batarya, yüksek şarj hızı ve 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
vivo Y11d'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6.74 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Teknolojisi: LCD
- İşlemci: Unisoc T7225
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 6.500 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 0.08 MP yardımcı sensör
- Ön Kamera: 5 MP
- Boyut: 167,40 x 77,10 x 8,39 mm
- Ağırlık: 209 gram
- Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6
6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y11d, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 209 gram ağırlığında ve 8,39 mm kalınlığında olan akıllı telefonda çift nano SIM desteği mevcut. IP65 sertifikasıyla birlikte gelen akıllı telefon, bu sayede su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılığa sahip.
vivo Y11d'de Unisoc T7225 işlemcisi yer alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştriilen bu işlemci, iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Çok şık tasarıma sahip vivo Y05 ve vivo Y04 modellerinde de aynı işlemci tercih edilmişti.
Akıllı telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 4 GB RAM'e sahip sürümde 4 GB sanal RAM desteği, 6 GB RAM'e sahip sürümde ise 6 GB sanal RAM desteği bulunuyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen telefonun depolama tarafında ise yalnızca 128 GB seçeneği mevcut.
Y11d'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensör yer alıyor. Akılı telefonun ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon 6.500 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
vivo Y11d'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
vivo Y05 için 399 Ringgit (4 bin 406 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Benzer özelliklere sahip Y11d'nin ise 420 Ringgit (4.633 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyat ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim. Resmî fiyatın 14 Şubat 2026 tarihinde belli olacağı söyleniyor.