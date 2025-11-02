Uygun Fiyatlı Vivo Telefon Tanıtıldı: Dev Bataryayla Geliyor!

Çinli teknoloji devi Vivo uygun fiyatlı Y serisine yepyeni bir üye daha ekledi. Şirket kısa bir süre önce Vivo Y19s 5G adını verdiği yeni cihazını resmen satışa sundu.

Uygun fiyatına kıyasla batarya ve ekran alanındaki güçlü özellikler sunan Y19s 5G, özellikle bütçe dostu telefon arayan kullanıcılar için önemli bir alternatif olabilir. Gelin şimdi Vivo'nun yeni fiyat performans canavarının detaylarına yakından bakalım.

Vivo Y19s 5G'nin Özellikleri

Yeni telefon 6.74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 700 nit tepe parlaklığı sunan LCD bir ekranla geliyor. Cihaz mevcut paneli ile birlikte 167.3 x 76.95 x 8.19 mm'lik boyutlara ve 199 gram ağırlığıa sahip.

Y19s 5G, 6nm mimarisiyle üretilen MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Yeni model, bu yonga setini 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştiriyor. Ayrıca, kullanıcılar dilerlerse microSD kart desteği ile depolama alanını 2 TB'a kadar yükseltebiliyor.

Yeni telefonun en can alıcı noktalarından biri ise pil performansı tarafında. 6000 mAh'lık dev bir batarya kapasitesine sahip olan Y19s 5G kullanıcılara tüm günü rahatlıkla çıkartabilecek bir pil ömrü sunuyor. Mevcut bataryanın 15W'lik şarj hızıyla çalıştığını da belirtelim.

Cihaz fotoğrafçılık için arka yüzeyinde 13 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve ona eşlik eden 0.08 MP'lik ikincil bir sensöre yer veriyor. Ön tarafta ise görüntülü aramalar ve selfieler için 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

5G, Wi-Fi (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.4, GPS ve USB Type-C gibi zengin bağlantı özellikleriyle de dikkat çeken yeni telefon Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Vivo Y19s 5G'nin Fiyatı

Görkemli Yeşil ve Titanyum Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülen Vivo Y19s 5G şimdilik yalnızca Hindistan pazarında alıcı buluyor. 132 dolarlık (yaklaşık 5.551 TL) bir başlangıç fiyatına sahip olan cihazın farklı bellek seçenekleri ise şu şekilde fiyatlandırılmış:

RAM + Depolama Yaklaşık Fiyat 4 GB + 64 GB 132 dolar 4 GB + 128 GB 144 dolar 6 GB + 128 GB 162 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni bütçe dostu model sahip olduğu özelliklerle yılın en iyi Vivo telefonları listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlardan buluşalım.