vivo'dan 8010 mAh Bataryaya Sahip Ucuz Telefon Geliyor

Haziran ayında yüksek yenileme hızına sahip vivo Y400 Pro'yu duyuran vivo, serinin yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Y400 Pro+ isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon devasa batarya ile gelecek.

vivo Y400 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

V2506A model numarasına sahip olan vivo Y400 Pro+, haziran ayında Çin'deki CMIIT sertifika platformunda ortaya çıkmıştı. telefon bu kez 3C sertifika platformunda görüntülendi. Bu sertifikalar, telefonun şarj hızını ve bataryasını gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan bilgilere göre 8010 mAh batarya kapasitesine sahip Y400 Pro+, 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Mart ayında tanıtılan vivo Y300 Pro+'ta 7300 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo'nun bütçe dostu Android telefonu Y400 Pro+'ın 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Telefonda IP64 veya IP65 sertifikası bulunabilir. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Telefonun 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Arka yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası görebiliriz.

vivo Y400 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y300 Pro+ için 1.799 yuan (10.202 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. En iyi vivo telefonlar arasına katılmaya hazırlanan vivo Y400 Pro+'ın ise 2000 yuan (11.341 TL) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği söyleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla sahip olabileceğini belirtelim.