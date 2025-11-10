Bu Telefon Çok Güçlü! Uygun Fiyata Amiral Gemisi Özellikleri

vivo, uzun bir süredir gündemden düşmeyen Y500 Pro modelini nihayet tanıttı. Yüksek çözünürlüklü kamerası, ekran-gövde oranı ve batarya kapasitesiyle dikkat çekmeyi başaran orta-üst segment telefon, çok satanlar arasına girecek gibi görünüyor. İşte vivo Y500 Pro teknik özellikleri ve fiyatı...

vivo Y500 Pro Özellikleri

vivo Y500 Pro, 6,67 inç büyüklüğündeki OLED ekranıyla geliyor. 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1600 nit sunan bu panel, ön yüzün yüzde 94,1’ini kaplıyor. Cihazın kalbinde 4 nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 7400 işlemci yer alıyor. Sekiz çekirdekli bu yonga setine 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri eşlik ederken, 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği de sunuluyor.

Kamera tarafında ise vivo Y500 Pro oldukça iddialı. Ön yüzünde 32 MP çözünürlüklü bir özçekim kamerası bulundururken, arka tarafta 200 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan çiftli kamera kurulumu yer alıyor.

Enerjisini 7000 mAh yüksek kapasiteye sahip bataryadan alan telefon, 90W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolabiliyor. Öte yandan Android 15 tabanlı OriginOS 6 üzerinde çalışıyor. 5G, Bluetooth 5.4 ve USB-C bağlantı seçenekleri de vivo Y500 Pro özellikleri arasında.

vivo Y500 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6,67 inç OLED, 1,5K (1260 x 2800 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1600 nit, %94,1 ekran-gövde oranı

6,67 inç OLED, 1,5K (1260 x 2800 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1600 nit, %94,1 ekran-gövde oranı İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 (4nm, 8 çekirdek)

MediaTek Dimensity 7400 (4nm, 8 çekirdek) RAM: 8 GB / 12 GB (LPDDR4X)

8 GB / 12 GB (LPDDR4X) Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 2.2)

128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 2.2) Arka Kameralar: 200 MP (f/1,88, Samsung HP5) + 2 MP derinlik (f/2,4)

200 MP (f/1,88, Samsung HP5) + 2 MP derinlik (f/2,4) Ön Kamera: 32 MP (f/2,45)

32 MP (f/2,45) Batarya: 7000 mAh, 90W hızlı şarj

7000 mAh, 90W hızlı şarj Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB-C, OTG, GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, IR Blaster

5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB-C, OTG, GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, IR Blaster Dayanıklılık: IP68 + IP69

IP68 + IP69 Boyut: 160,23 x 74,51 x 7,81 mm

160,23 x 74,51 x 7,81 mm Ağırlık: 198 gram

vivo Y500 Pro Fiyatı

vivo Y500 Pro 8 GB RAM + 128 GB: 1.799 Çin yuanı (250 dolar)

vivo Y500 Pro 8 GB RAM + 256 GB: 1.999 Çin yuanı (280 dolar)

vivo Y500 Pro 12 GB RAM + 256 GB: 2.299 Çin yuanı (320 dolar)

vivo Y500 Pro 12 GB RAM + 512 GB: 2.599 Çin yuanı (365 dolar)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen vivo Y500 Pro'nun özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.