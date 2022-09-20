Mobil oyunculara gerçekçi bir futbol deneyimi sunmayı amaçlayan Electronic Arts, FIFA Mobile Futbol APK'yı duyurdu.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

FIFA serisi ile yıllardır konsol, bilgisayar ve mobil platformda adından söz ettiren Electronic Arts, PES serisini geride bırakmayı başardı. Her yıl yepyeni bir sürüm eşliğinde karşımıza çıkan FIFA serisi, satın aldığı lisanslar ile defalarca kez haberlere konu oldu. Konsol ve bilgisayar platformunda ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, Android platformunu da kasıp kavurmaya başladı. Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan FIFA Mobile Futbol APK, gerçekçi grafik açıları ile oyuncuların beğenisini kazandı. Google Play üzerinde en çok oynanan oyunlardan bir tanesi olmayı başaran fifa mobile apk, 100 milyondan fazla kez indirildi. Mobil platformun en gerçekçi futbol simülasyon deneyimlerinden bir tanesini sunan fifa futbol apk gerçek zamanlı olarak oynanıyor. Dünya çapındaki oyuncuları bir araya getiren fifa online apk'yı ücretsiz olarak indirip maç yapmaya başlayabilirsiniz.

FIFA Mobile Futbol APK Özellikleri

3D HD kalitede grafik açıları,

Dünyanın önde gelen gerçek kulüpleri ve oyuncuları,

Heyecanlı bir maç anlatımı,

Düzenli olarak içerik güncellemeleri,

Basit kontroller,

Kaliteli mekanikler,

Gerçek zamanlı oynanış,

Önemli anları ve golleri tekrar izleme,

Transfer sezonu,

Dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara karşı gerçek zamanlı maçlar yapacağımız FIFA Mobile Futbol APK'da epey zengin bir içerik karşımıza çıkacak. Kendi Ultimate Team'imizi kuracağımız oyunda, dünyanın önde gelen kulüplerinden birbirinden yetenekli oyuncuları takımımızın renklerine bağlamaya çalışacağız. İngilizce olarak maç anlatımına da sahip olan fifa mobile apk bu özelliği ile maçları daha keyifli ve daha rekabet dolu bir yapıya kavuşturuyor. Rekabetçi yapısı ile sürükleyici anlar yaşayacağımız fifa futbol apk'da düzenli güncellemeler ile de yepyeni içeriklere anında erilebileceğiz.

FIFA Mobile Futbol APK İndir

Oynaması ücretsiz olarak Google Play üzerinde hem akıllı telefonlar hem de tabletler için yayınlanan fifa online apk 100 milyon indirmeyi geride bıraktı. Ülkemizde ve dünya da sevilerek oynanan yapım, olumlu yorumlar da almayı ihmal etmiyor. Arkadaşlarınıza meydan okumak ya da gerçek oyunculara karşı maç yapmak istiyorsanız fifa mobile apk'yı deneyimlemelisiniz. İyi oyunlar dileriz.