vivo'nun Yeni Telefonu Ortaya Çıktı! İddialı Özellikler Bekleniyor

vivo, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Y51 Pro 5G olarak isimlendirilen akıllı telefon yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayabilir.

vivo Y51 Pro 5G'nin Bluetooth SIG Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

vivo Y51 Pro 5G, V2544 model numarası ile birlikte Bluetooth SIG sertifikasyon platformunda görüldü. Bu sertifika, akıllı telefonun Bluetooth standartlarına uygun olduğunu ve Bluetooth özelliklerini kullanabileceğini gösteriyor. Söz konusu sertifika ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına da geliyor.

Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefon, geçtiğimiz yılın aralık ayında aynı model numarası ile BIS sertifikasyon platformunda ortaya çıkmıştı. Bu sertifika, akıllı telefonun Hindistan pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor.

Türkiye'de şu anda vivo Y31 5G ve vivo Y29s 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok modeli satılıyor. Dolayısıyla Y51 Pro 5G'nin Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Önümüzdeki haftalarda telefona dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

vivo Y51 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo Y51 Pro 5G'nin ekranı 6,6 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunabilir. 8,4 mm kalınlığında ve 209 gram ağırlığında olan vivo Y31 5G'de ise 6,68 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1608 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 264 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

vivo Y31 5G'de 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM tercih edilmişti. Yeni telefonda ise 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerini görebiliriz. Y31 5G'de ayrıca Qualcomm'un 4 nm üretim süreciyle geliştirdiği sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi yer alıyor. Y51 Pro 5G'de sekiz çekirdekli Snapdragon işlemci bulunabilir.

vivo Y51 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y31 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 21 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni modelin ise 24 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgilir resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo Y51 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y51 Pro 5G'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo Y31 5G, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

vivo Y51 Pro 5G'nin günlük kullanımda yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum. Özellikle kullanıcılar 120Hz yenileme hızı sayesinde sosyal medayda gezinirken veya menüler arasında geçiş yaparken akıcı ekran deneyimi hissedecektir. Batarya kapasitesi henüz belli değil ancak önceki modele kıyasla elbette yüksek bir kapasite görmemiz muhtemel. Bu da telefonun uzun süre boyunca şarj işlemine ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor.