120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Ortaya Çıktı! Unisoc İşlemcisi Var

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılacak. Çok yakında tanıtılacak Ai+ Pulse 2'nin işlemcisi belli oldu. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Ai+ Pulse 2'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Ai+ Pulse 2 gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Unisoc T7250, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Ai+ Pulse 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Boyut: 165,72 x 76,7 x 8,5 mm

165,72 x 76,7 x 8,5 mm Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonun ekranı 6,74 inç büyüklüğünde olacak. Pulse 2, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 165,72 x 76,7 x 8,5 mm boyutlarındaki akıllı telefonda IP64 sertifikası bulunacak. Telefon bu sertifika sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olacak.

Ai+ Pulse 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Ai+ Pulse 2, 2 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Ai+ marka akıllı telefonlar Türkiye'de satılmıyor. Bu nedenden dolayı Pulse 2'nin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Çok şık tasarıma sahip olan Ai+ Pulse, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

Ai+ Pulse 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Ai+ Pulse 2'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü, 6 bin 999 rupi (3 bin 377 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyel satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ai+ Pulse 2'nin sosyal medya kullanmak, internetten gezinmek ve Temple Run gibi basit oyunlar oynamak için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum. Telefonun en güçlü yanı ise 120Hz yenileme hızına sahip olması. Bu, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Sonuç olarak Pulse 2, yüksek beklentisi olmayan ve ucuz Android telefon satın almak isteyen kişiler için ideal bir seçenek olacaktır.