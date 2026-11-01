Volkswagen Elektrikli Golf'e Para Yetiremedi

Volkswagen elektrikli Golf için yürüttüğü geliştirme çalışmalarını geçici olarak askıya aldı. Marka CEO'su Thomas Schäfer kararı şirketin bu harcamayı karşılayamamasına bağlarken projenin iptal edilmediğini vurguladı. Türkiye'de satılan benzinli ve hafif hibrit Golf'ler bu karardan etkilenmiyor.

Volkswagen'in Elektrikli Golf Açıklaması

Kararı Volkswagen markasının ve Brand Group Core'un finans direktörü David Powels 30 Ekim 2026'da yayımlanan Ocak-Eylül 2026 sonuç bülteninde duyurdu. Volkswagen'in binek ve hafif ticari markalarıyla Škoda, SEAT ve Cupra'yı bir araya getiren grup, maliyetleri düşürmek için somut önlemler alıyor. Bu önlemlerden biri, gerekli yatırımlar güvenle karşılanana kadar ID. Golf'ün geliştirme çalışmalarına ara vermek oldu.

Schäfer de aynı gün şirket içi ağda yayımlanan ve Reuters'ın ulaştığı röportajda kararın gerekçesini paraya bağladı. "Bu çalışmaları şu sıralar düpedüz karşılayamıyoruz" diyen Schäfer, geliştirmeyi olabildiğince hızlı yeniden başlatmak istediklerini söyledi. Schäfer'e göre bunun için maliyetlerin daha da düşmesi gerekiyor.

Alman basınına yansıyan sözlerinde "Ara veriyoruz, iptal etmiyoruz" diyerek projenin sürdüğünü vurgulayan Schäfer yeni bir tarih vermedi. Volkswagen de çalışmaların ne zaman yeniden başlayacağını ve tasarım, test, yazılım ya da tedarikçi siparişlerinden hangilerinin durduğunu açıklamadı.

Elektrikli Golf'ün Çıkış Takvimi

ID. Golf Volkswagen grubunun yeni elektrikli platformu SSP (Scalable Systems Platform) üzerine kurulacak ve Wolfsburg'daki ana fabrikada üretilecekti. Plana göre fabrikada SSP'ye geçecek ilk model elektrikli T-Roc olacak, Golf onu izleyecek. İlk planda 2028'de çıkması beklenen elektrikli Golf için Volkswagen, 2026 baharında 2030'a yakın bir tarihten söz ediyordu. Şirketin Ekim 2026'da açıkladığı hedef ise 2030'ların başı.

Volkswagen işçi konseyi, aranın elektrikli Golf'ün daha geç çıkacağı anlamına gelmediğini ve kaybedilen zamanın telafi edilebileceğini söyledi. Konsey yine de ön harcamaların durdurulmasını grubun mali durumunun ne kadar gergin olduğunu gösteren bir başka işaret olarak yorumladı.

Volkswagen'in Maliyet Sıkıntısı

Schäfer'e göre Emden ve Zwickau fabrikaları maliyet hedeflerinde planlandığı gibi ilerliyor. Wolfsburg'daki ana fabrika ise 2026 hedefinin yaklaşık 300 milyon euro gerisinde kalıyor. Merkez Bankası'nın 30 Ekim 2026 tarihli euro kuruyla 16 milyar 745 milyon TL'ye denk gelen bu tutar, Golf projesinin maliyeti değil, fabrikanın tasarruf hedefindeki açığı. Schäfer tabloyu "Durum ciddi" sözleriyle anlattı.

Volkswagen binek markasının faaliyet kârı Ocak-Eylül 2026'da bir önceki yılın aynı dönemindeki 1 milyar 476 milyon eurodan 813 milyon euroya geriledi. Powels'e göre elektrikli modellere talep belirgin biçimde artıyor ama bu modeller içten yanmalı modellerin kâr marjına ulaşamıyor. Satışlarda elektriklilerin payı büyüdükçe şirketin üzerindeki maliyet baskısı da artıyor.

Grubun ortak geliştirdiği küçük elektrikli modeller siparişte güçlü başladı. Bültene göre ID. Polo, ID. Cross, Škoda Epiq ve Cupra Raval tanıtımlarından kısa süre sonra toplam 150 bin siparişe ulaştı. Elektrikli Golf kararı, Volkswagen'in 50 bin kişiyi işten çıkarma ve modellerin yarısına veda etme kararının ardından gelen yeni bir tasarruf adımı oldu.

Türkiye'deki Golf Modelleri Etkilenmiyor

Ara yalnızca gelecekteki elektrikli Golf'ü kapsıyor. Golf, Avrupa'da benzinli, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle satılmaya devam ediyor. Volkswagen Golf ve T-Roc'un tam hibrit sürümlerini 21 Temmuz 2026'da Almanya'da ön satışa çıkarmıştı.

Türkiye'de Ekim 2026 fiyat listesinde Golf, 116 beygirlik 1.5 TSI motora ve manuel şanzımana sahip Impression sürümüyle 2.390.000 TL'den başlıyor. Hafif hibrit sisteme sahip 1.5 eTSI sürümlerin fiyatı 2.994.000 TL ile 4.030.000 TL arasında değişiyor. Golf GTI 5.936.000 TL'ye, Golf R 7.462.000 TL'ye satılıyor. Tam hibrit Golf ve şarj edilebilir hibrit Golf eHybrid bu listede bulunmuyor.

Volkswagen'in Türkiye'deki elektrikli seçenekleri ID.4 ve ID.7 ile sınırlı. Golf sınıfındaki ID.3 listede yok. Elektrikli Golf'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair bir plan da açıklanmadı. Avrupa'da 2030'ların başı hedeflenen modelin Türkiye'ye bu tarihten önce gelmesi de mümkün değil.

Editörün Yorumu

Golf almayı düşünen biri için elektrikli kuşağı beklemenin, alışverişi 2030'lara ertelemek anlamına geldiğini düşünüyorum. Kompakt ve elektrikli bir Volkswagen arayan okur, markanın Türkiye'ye getirmeyi planladığı ID. Polo ile ID. Cross'u izleyebilir. Öte yandan 2028'den bu yana birkaç kez ileri itilen bir çıkış hedefinin bütçe yeniden açılmadan tutması bana zor görünüyor. Bu yüzden açıklanan tarihe de temkinle bakıyorum.