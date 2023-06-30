Volkswagen'den Önemli Atılım: Tesla Şarj Teknolojisini Kullanmak İstiyor!

Kuzey Amerika'da elektrikli otomobiller için şarj standartlarını daha da birleştirebilecek bir adım olarak Volkswagen'in Tesla ile yeni şarj teknolojisini benimsemek için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

Alman otomobil üreticisinin şarj ağı birimi olan ve 2025 yılına kadar ağını 1.700 istasyona çıkarmayı planlayan Electrify America'nın NACS portunu benimsemeyi kabul etmiş olması Avrupa pazarını da doğrudan etkileyeceğinden oldukça önemli.

Bilmeyenler için NACS, Tesla tarafından geliştirilen tescilli bir şarj konektörü ve şu anda şirketin Kuzey Amerika'daki en büyük hızlı şarj ağı olan ve kıta genelinde 12.000'den fazla noktada bulunan Supercharger ağında kullanılmakta.

Otomobil Şirketleri Ortak Şarj Benimsenmesi Konusunda Kararlı

Hem AC hem de DC şarjı destekleyen tek portlu bir şarj sistemi olan NACS, Kombine Şarj Sistemi (CCS) konnektörü ile karşılaştırıldığında yaklaşık yarı boyutta ve iki kat daha güçlü.

Bu gelişme, Volvo'nun Kuzey Amerika pazarındaki elektrikli araçları için NACS'yi benimseyeceğini açıklamasından günler sonra geldi. Volkswagen ile yapılan anlaşma gerçekleşirse, kapalı şarj sistemi nedeniyle eleştirilen Tesla için önemli bir destek olacak.

Şu an itibariyle Volkswagen ve Tesla'nın NACS konusunda ne zaman bir anlaşmaya varacağı belli değil ancak bu şirketler arasındaki görüşmelerin başlaması şarj standartlarının birleştirilmesi için olumlu bir işaret.