Volvo EX30 Krizi Büyüyor: Batarya Değişimi Türkiye'yi Kapsıyor Mu?

Volvo EX30 modelinde yaşanan batarya ısınma problemini geçtiğimiz haftalarda sizinle paylaşmıştık. Bu kapsamda acil koduyla yapılan geri çağırma işleminin ardından otomobillerin bataryalarının değişmesi gerektiği kararına varıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 40 binden fazla otomobilin bu sorundan etkilendiği bildirildi. Peki Türkiye'deki EX30 modelleri de bu kapsam dahilinde mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volvo EX30 Geri Çağırma Çağrısı Büyüdü! Batarya Değişimi Kararı Geldi!

Geçtiğimiz haftalarda başlatılan Volvo EX30 modeli için aşırı ısınma riski nedeniyle geri çağırma süreci yeniden gündeme geldi. Zira ilk etapta yaklaşık 33 bin aracı kapsadığı belirtilen programla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre geri çağırma kapsamı genişletildi ve süreç doğrudan batarya değişimine dönüştü. Toplamda 40 bin adet aracın geri çağırılması gündeme geldi.

Daha önce aşırı ısınma riski nedeniyle önlem amaçlı başlatılan süreç artık batarya değişimini kapsayacak şekilde genişletildi. Sorunun Çinli batarya üreticisi Sunwoda tarafından üretilen ve belirli hücrelerde nadir durumlarda görülebilen aşırı ısınma riskiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Geri çağırmanın tek motorlu uzun menzil ve çift motorlu performans versiyonlarını kapsadığı ifade ediliyor.

Bu noktada Volvo’nun bazı bölgelerdeki EX30 sahiplerine araçlarını yüzde 70’in üzerinde şarj etmemeleri yönünde tavsiyede bulunduğu biliniyordu. Yeni gelişmeyle birlikte, etkilenen araçlarda doğrudan batarya değişimi yapılacağı aktarıldı. Daha önce de konuyla ilgili açıklama yapan Volvo Türkiye, Türkiye’de satılan EX30 modellerinin geri çağırma programına dahil olmadığını belirtmişti.

Mevcut genişletilmiş geri çağırma kapsamında da Türkiye pazarını etkileyen yeni bir resmi açıklama bulunmuyor. Yani şu aşamada Türkiye’de satışı gerçekleştirilen EX30 modellerini etkileyen doğrulanmış bir durum söz konusu değil. Açıklamada Türkiye'de satılan modellerdeki bataryaların üreticileri hakkında net bir bilgi sunulmadı ancak bu modellerin geri çağırma kapsamının dışında kalması bataryalarının farklı üreticilerden tedarik edildiğini gösteriyor.

Yapılacak olan batarya değişim işlemleri ve işçilik ücretlerinin markaya toplamda 195 milyon doların üzerinde bir maliyete sebep olması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...