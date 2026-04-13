Yeni Call of Duty Oyunu İçin Kritik Gelişme! Tarih Netleşti

Activision, efsane FPS oyun serisi Call of Duty’yi sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, yakında Call of Duty: Modern Warfare 4 ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2019 yılında başlayan reboot serisinin devamı niteliğinde olacak yapım, 2007’de çıkan Call of Duty 4: Modern Warfare’dan tamamen farklı bir hikaye, modern grafikler ve güncel oynanış mekanikleri sunacak. Şimdi henüz duyurulmamış olan oyunla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Öyle ki Call of Duty: Modern Warfare 4 için çıkış tarihi ortaya çıktı.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Ne Zaman Çıkacak?

Call of Duty serisiyle ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından CharliIntel, Call of Duty: Modern Warfare 4 için çıkış tarihini bu yılın ekim ayı olarak işaret etti. Hatta oyunun ay içerisindeki bir cuma günü piyasaya sürüleceğini öne sürdü. Ekim ayında toplamda 5 cuma günü bulunduğunu söyleyelim. Yani ayın başında, ortasında veya sonunda çıkabilir.

Activision, en son art arda iki Black Ops oyunu çıkarmıştı. Bu nedenle oyuncular uzun süredir yeni bir Modern Warfare oyunu bekliyordu. Call of Duty: Modern Warfare 4 de oyuncuların bu beklentisine cevap verecek gibi görünüyor.

Öte yandan şirket, geçen ay Call of Duty: Modern Warfare (2019) için Steam'de bir indirim başlatmıştı. Bu indirimle birlikte oyun, yıllar sonra yeniden popülerlik kazanmış ve eş zamanlı oyuncu sayısında rekor kırmıştı. Bu doğrultuda Call of Duty: Modern Warfare 4'ün de büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Call of Duty: Modern Warfare 4, 2023’te piyasaya sürülen Modern Warfare 3’ün hikâyesini devam ettirecek. Oyunda Call of Duty serisinin ikonik karakterlerinden Captain Price, Ghost ve Soap yer alacakken, klasik COD'a oldukça benzeyen ancak silah özelleştirme, taktiksel görevler ve yapay zekâ açısından daha gelişmiş bir deneyim sunması bekleniyor.

Eski Modern Warfare hissini geri getirmesi beklenen yapımda hem klasik haritalar hem de yeni haritalar yer alacak. Ayrıca çok oyunculu modun da bulunacağını belirtelim. Activision, bu yeni Modern Warfare oyunu ile birlikte seriyi yeniden zirveye taşımayı amaçlıyor.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Hangi Platformlara Gelecek?

Call of Duty: Modern Warfare 4’ün birden fazla platformda oynanabileceği söyleniyor. Buna göre oyun, Steam ve Battle.net platformları üzerinden PC için piyasaya sürülecek. Ayrıca PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S ve Xbox One konsollarında da oynanabilecek.

Editörün Yorumu

Geçtiğimiz yıllarda Steam üzerinden 69,99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare 3, satın alan oyuncuların yarısı tarafından beğenilmedi. Bunun başlıca sebepleri arasında oyunda yaşanan teknik sorunlar ve içerik bakımından yetersiz kalması yer alıyordu. Hatta bu nedenle Activision, oyunu birkaç kez bir süreliğine ücretsiz hale bile getirmişti. Firmanın Call of Duty: Modern Warfare 4 ile oyuncuların gönlünü yeniden kazanıp kazanamayacağını ise hep birlikte göreceğiz.