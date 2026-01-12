Volvo Popüler Modelini Acilen Geri Çağırıyor: Yangın Riski Var!

Otomotiv dünyasının güvenlik denince akla gelen ilk markası olan Volvo, ne yazık ki bu kez sürücüleri tedirgin eden bir gelişmeyle gündemde. Çinli otomotiv devi Geely'nin çatısı altında faaliyet gösteren şirket, popüler elektrikli otomobil modeli Volvo EX30 için küresel çapta bir geri çağırma programı başlattı.

Kararın arkasında yatan neden ise çok sayıda elektrikli araç modelinde de karşılaşılan batarya güvenliği. Marka geri çağırma programına dahil olan EX30 modellerinin yangın riski taşıyabileceğini belirtiyor. İşte detaylar!

Dünya Genelinde Binlerce Volvo EX30 Geri Çağrıldı

Ortaya çıkan raporlara göre Volvo EX30 modellerinde kullanılan yüksek voltajlı bataryalarda ciddi bir güvenlik açığı tespit edildi. Araç için Çinli Sunwoda Electronic'ten tedarik edilen bataryalarda nadir durumlarda da olsa aşırı ısınma sorunu yaşandığı belirtiliyor.

Bu durumun ciddiyeti geçtiğimiz Kasım ayında Brezilya'da yaşanan talihsiz bir olayla gözler önüne serildi. Bir bayide şarj edilen EX30 modeli aniden alev aldı ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaşanan bu olayın ardından hızlıca harekete geçen Volvo sorunlu bataryalara sahip olan EX30 modelleri için kapsamlı bir geri çağırma programı başlattı.

Paylaşılan verilere göre dünya genelinde sorunlu Sunwoda batarya hücrelerine sahip toplam 33 bin adet Volvo EX30 modeli risk grubunda yer alıyor. Özellikle İngiltere pazarında 10 binin üzerinde aracın bu kapsama girdiği belirtiliyor. Ayrıca sorunun, 2024-2026 model yılları arasındaki tek motorlu uzun menzilli ve çift motorlu performans versiyonlarını kapsadığı da ifade ediliyor.

Volvo'dan Sürücülere "Yüzde 70" Tavsiyesi

İsveçli otomobil üreticisi geri çağırma süreci tamamlanana kadar kullanıcılarına kritik bir uyarıda bulundu. Şirket İngiltere, ABD ve Avustralya gibi pazarlardaki araç sahiplerine gönderdiği bildirimde şarj alışkanlıklarını değiştirmelerini istedi.

Yangın riskini minimize etmek adına sürücülerin araçlarını tam kapasite yerine maksimum yüzde 70 oranında şarj etmeleri öneriliyor. Bu durum araçların menzilini geçici olarak düşürse de güvenlik açısından şu an için en etkili önlem olarak görülüyor. Şirketten yapılan açıklamada riskin düşük olduğu vurgulansa da kullanıcıların tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.

Türkiye'deki EX30'lar Programa Dahil mi?

Volvo Car Turkey'den konuyla ilgili açıklamaya göre Türkiye'de bugüne kadar satışa sunulan veya satışı gerçekleştirilen EX30 modelleri söz konusu geri çağırma programı kapsamında yer almıyor. Dolayısıyla Türkiye pazarındaki EX30 kullanıcılarını etkileyen bir durum söz konusu değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.