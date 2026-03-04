PC'ye Evcil Hayvan Getiren Oyun Ücretli Oluyor! Ücretsizken Alın

Alışagelmişin dışında oyunları sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken Weyrdlets: Idle Desktop Pets, ücretli hâle geliyor. Son tarihten önce oyunu kütüphanesine ekleyenler, oyuna sahip olmaya devam edecek ve bu politika değişikliğinden etkilenmeyecek. Evcil hayvanları oyunun sınırlı dünyasından çıkarıp masaüstüne getiren bu oyunla ilgilenenlerinse biraz hızlı olması gerekiyor.

Weyrdlets'i Ücretli Olmadan Alırsanız Hep Sizde Kalacak

Weyrdlets: Idle Desktop Pets şu an Steam üzerinden tamamen ücretsiz olarak alınabilen oyunlar arasında yer alıyor ancak oyunun mağaza sayfası üzerinden yayınlanan açıklamaya göre bu durum 17 Mart 2026 tarihinde değişecek. Belirtilen tarih geldikten sonra ücretli oyunlar arasında yer almaya başlayacak.

Oyunun arkasındaki haberin duyurusuna göre oyun içi ilerlemelere hiçbir şey olmayacak. Oyuna şu an sahip olanlar, Weyrdlets'i hiçbir kısıtlama olmadan oynamaya devam edebilecek. Geliştirici, bu hamlenin oyunu geliştirmeye devam edilmesini sağlayacağını ileri sürdü. Bu şekilde agresif para kazanma yöntemlerine başvurmaya gerek kalmayacağı, oyuncuların deneyimine zarar verilmeyeceği düşünülüyor.

Weyrdlets Fragmanı

Weyrdlets Ücretsiz Olarak Nasıl Alınır?

Steam istemcisini açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına "Weyrdlets" yazın.

Oyunun isminin üzerine basarak mağaza sayfasına gidin.

"Kütüphaneye ekle" seçeneğine tıklayarak oyunu hesabınıza ekleyin.

Weyrdlets Nasıl Bir Oyun?

Weyrdlets hem eğlenceli bir oyun hem de masaüstünde size eşlik edecek bir arkadaş olarak tasarlandı. Buradan da anlaşılacağı üzere oyundaki karakterler sadece bir pencere ile sınırlı kalmıyor. Evcil hayvanınızı masaüstüne ekleyebiliyorsunuz. Siz Google Chrome ve benzeri web tarayıcıları üzerinden video izlerken, araştırma yaparken ya da bir şeyler yazarken o da ekranın bir köşesinde dolaşıp duruyor.

Gerçekte eğer bir evcil hayvanınız yoksa size harika bir arkadaş olabilecek karakterler içeren Weyrdlets, yoğun bir iş gününü kolay bir şekilde geçirmenize olanak sağlıyor. Sevimli karakterler sayesinde tüm stresiniz giderken masaüstünüz de daha renkli hâle geliyor. Bu arada sadece görsellikten de ibaret değil. Onu besleyip sevebiliyor, onunla oyun oynayabiliyorsunuz. Evcil hayvanı tutup bir yere taşımanızın da mümkün olduğunu belirtelim.

Weyrdlets'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3

Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380

NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Weyrdlets'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i7 / AMD Ryzen 7

Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB / AMD Radeon RX 6600

NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB / AMD Radeon RX 6600 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Weyrdlets Kimlere Göre Bir Oyun?

Weyrdlets, gün içinde çalışırken kendisine eşlik edecek sevimli bir dosta sahip olmak isteyenlere hitap ediyor. Çok yorucu olabilen aksiyon dolu oyunlar yerine daha sakin bir şeyler arıyorsanız bir şans vermek isteyebilirsiniz. Ancak siz çalışırken bir yandan ekranda dolaşacağı için dikkat dağıtıcı olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Weyrdlets'i Kimler Sevmez?

Fiziksel güç gerektiren bir işte çalışıyorsanız, ekran karşısında zaman geçirmenize gerek yoksa daha çok dikkat dağıtmalık oyunlara yönelme gibi eğiliminiz olabilir. Bu durumda muhtemelen aksiyon oyunları sizin için daha iyi bir tercih olacaktır. Weyrdlets'i ise beğenmeyeceksinizdir.

Editörün Yorumu

Weyrdlets, normalde çok fazla boş zamanınız varsa oynayabileceğiniz oyunlar arasında yer alıyor ama onu önemli kılan nokta, evcil hayvanları masaüstüne taşımanızı mümkün hâle getirmesi. Böylece başka işlerle uğraşırken bir yandan da kendi evcil hayvanınızla ilgilenebiliyorsunuz. Özellikle de evcil hayvana bakmak isteyen ancak çeşitli nedenlerle bunu yapamayan kişiler için çok faydalı olacağını düşünüyorum.