Artık Yazıcı Yerine WhatsApp'ı Kullanabileceksiniz: Belge Tarama Özelliği Yolda!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma ağı WhatsApp, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son olarak ünlü platform, "belge tarama" isimli yeni özelliği geçtiğimiz aylarda iOS uygulamasına getirmişti. İddialara göre söz konusu özellik şimdi de Android kullanıcıları için yola çıktı. İşte detaylar!

WhatsApp Belge Tarama Özelliği Neler Sunuyor?

Yeni belge tarama özelliği, kullanıcıların kâğıt, formlar veya diğer fiziksel evrakları doğrudan telefon kamerası aracılığıyla dijitalleştirmelerine imkân tanıyor. Taranan belgeler, uygulama içinde PDF formatına dönüştürülerek kolayca istenen kişilere gönderilebiliyor.

WhatsApp, bu işlemi manuel ve otomatik olmak üzere iki farklı yöntemle sunuyor: Manuel tarama modu, kullanıcıya belgenin konumunu ve ışık koşullarını ayarlama şansı vererek daha kaliteli sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Otomatik mod ise belge kenarlarını kendiliğinden algılayarak fazla müdahale gerektirmeden hızlıca tarama yapılmasına imkan tanıyor. Yeni özellik iOS cihazlarına şu şekilde kullanılıyor:

Belge tarama özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp uygulamasını açın. Belgeyi göndereceğiniz sohbet ekranına girin. “+” simgesine dokunun ve ardından “Belge” seçeneğini seçin. Açılan menüden “Belge Tara” seçeneğine tıklayın. Kamerayla belgeyi net bir şekilde çekin. Kenarları düzenleyerek görüntüyü dilediğiniz gibi ayarlayın. “Taramayı Sakla” seçeneğine dokunun. Son olarak “Kaydet”e basarak belgeyi karşı tarafa gönderin. Taradığınız belge, PDF formatında gönderilecektir.

Bu özellik, özellikle öğrenciler, ofis çalışanları ve belgeleri hızlıca paylaşması gereken kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Belge tarama özelliği şu anda Android cihazlar için WhatsApp beta sürümünde aktif olarak kullanılabilir durumda. iOS kullanıcıları ise bu özelliğe halihazırda erişebiliyor.

Peki siz WhatsApp'ın belge tarama özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...