Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak! Tarih Verildi
WhatsApp, 1 Ocak 2026 tarihinde birçok eski telefon için verilen desteği kesecek. İşte bu alınan karardan etkilenecek olan tüm iPhone ve Android telefonlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- WhatsApp, Ocak 2026 tarihinde çok sayıda eski telefon için verdiği desteği sonlandıracak.
- Bu cihazlar, Android 5.0 ve iOS 15.1 altı sürüm kullanan modelleri içeriyor.
- Desteğin kesileceği telefonlar arasında iPhone 6, Samsung Galaxy Ace 3, Galaxy S24 Mini gibi modeller bulunuyor.
Yeni yıla sadece birkaç gün kaldı ancak WhatsApp tarafından alınan karara bakılacak olursa anlık mesajlaşma uygulamasının bazı kullanıcılarını çok iyi bir yıl beklemiyor. Şirketin aktardığı bilgilere göre Ocak 2026'da çok sayıda Android işletim sistemli telefon ve iPhone modeline verilen destek sonlandırılacak.
WhatsApp Desteği Kesilecek Telefonlar (Ocak 2026)
- Huawei Ascend D2
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend Mate
- iPhone 5
- iPhone 5S
- iPhone 5c
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- LG Optimus F5
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus L7 II
- Samsung Galaxy Ace 3
- Samsung Galaxy J2
- Samsung Galaxy Note 2 & Note 3
- Samsung Galaxy S3 & S4 & S5
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Samsung Galaxy Trend
- Sony Xperia Z2
- Sony Xperia Z3
WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Android 5.0 ve iOS 15.1 altı cihazlar için verilen destek tamamen sona erecek. Belirtilen tarihten itibaren bu sürümleri kullanan Android ya da iOS cihaz sahiplerinin mesajlaşma uygulamasını kullanması mümkün olmayacak.
LG'nin Optimus F5, Optimus L3 II, L5 II; Samsung'un Galaxy Ace 3, Galaxy Note 2 ve Note 3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S3 ve S4, Sony'nin Xperia Z2, Xperia Z3 gibi modelleri gelecek yıl itibarıyla desteğin tamamen kesileceği telefonlar arasında bulunuyor. Ayrıca Huawei Ascend D2, Ascend G740 ve Ascend Mate modellerinde de uygulamayı kullanmak mümkün olmayacak.
Gelecek yıl WhatsApp'ın kullanılamayacağı iPhone modelleri arasında iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5c, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri yer alıyor. Desteğin kesileceği iPhone modelleri arasından en yenisi iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, 9 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen büyük etkinlikte Apple CEO'su Tim Cook tarafından tanıtılmıştı.