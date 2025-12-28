Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak! Tarih Verildi

Yeni yıla sadece birkaç gün kaldı ancak WhatsApp tarafından alınan karara bakılacak olursa anlık mesajlaşma uygulamasının bazı kullanıcılarını çok iyi bir yıl beklemiyor. Şirketin aktardığı bilgilere göre Ocak 2026'da çok sayıda Android işletim sistemli telefon ve iPhone modeline verilen destek sonlandırılacak.

WhatsApp Desteği Kesilecek Telefonlar (Ocak 2026)

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 5c

iPhone 6

iPhone 6 Plus

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7 II

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy J2

Samsung Galaxy Note 2 & Note 3

Samsung Galaxy S3 & S4 & S5

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Trend

Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z3

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Android 5.0 ve iOS 15.1 altı cihazlar için verilen destek tamamen sona erecek. Belirtilen tarihten itibaren bu sürümleri kullanan Android ya da iOS cihaz sahiplerinin mesajlaşma uygulamasını kullanması mümkün olmayacak.

LG'nin Optimus F5, Optimus L3 II, L5 II; Samsung'un Galaxy Ace 3, Galaxy Note 2 ve Note 3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S3 ve S4, Sony'nin Xperia Z2, Xperia Z3 gibi modelleri gelecek yıl itibarıyla desteğin tamamen kesileceği telefonlar arasında bulunuyor. Ayrıca Huawei Ascend D2, Ascend G740 ve Ascend Mate modellerinde de uygulamayı kullanmak mümkün olmayacak.

Gelecek yıl WhatsApp'ın kullanılamayacağı iPhone modelleri arasında iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5c, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri yer alıyor. Desteğin kesileceği iPhone modelleri arasından en yenisi iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, 9 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen büyük etkinlikte Apple CEO'su Tim Cook tarafından tanıtılmıştı.