16 GB RAM'li Xiaomi 17 Ultra Global Pazara Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde 17 Ultra'yı tanıttı. Çin'de satışa sunulan telefonun global sürümü hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümü, Hindistan'daki BIS, Tayland'daki NBTC ve Singapur'daki IMDA sertifikasyon platformlarında görüntülendi. Bununla birlikte global sürümün çıkış tarihi sızdırıldı.

Xiaomi 17 Ultra Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

Xiaomi 17 Ultra'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Telefonun Çin sürümü 6.800 mAh batarya kapasitesine sahip. Global sürümün ise 6.000 mAh batarya kapasitesi ile geleceği söyleniyor. Diğer özelliklerin ise aynı olması bekleniyor. Telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) RAM: 12GB / 16GB

12GB / 16GB Depolama: 512GB / 1TB UFS 4.1

512GB / 1TB UFS 4.1 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global)

6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global) Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

Xiaomi'nin amiral gemisinde Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Ultra Fiyatı