16 GB RAM'li Xiaomi 17 Ultra Global Pazara Geliyor! Tarih Sızdırıldı
Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümünün çıkış tarihi sızdırıldı. Peki, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi global pazara ne zaman gelecek? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi 17 Ultra'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi.
- Global sürümün 6.000 mAh batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor.
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor.
Xiaomi, geçtiğimiz günlerde 17 Ultra'yı tanıttı. Çin'de satışa sunulan telefonun global sürümü hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümü, Hindistan'daki BIS, Tayland'daki NBTC ve Singapur'daki IMDA sertifikasyon platformlarında görüntülendi. Bununla birlikte global sürümün çıkış tarihi sızdırıldı.
Xiaomi 17 Ultra Global Pazara Ne Zaman Gelecek?
Xiaomi 17 Ultra'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Telefonun Çin sürümü 6.800 mAh batarya kapasitesine sahip. Global sürümün ise 6.000 mAh batarya kapasitesi ile geleceği söyleniyor. Diğer özelliklerin ise aynı olması bekleniyor. Telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Xiaomi 17 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 3500 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
- RAM: 12GB / 16GB
- Depolama: 512GB / 1TB UFS 4.1
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global)
- Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz
- Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları
Xiaomi'nin amiral gemisinde Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.
Xiaomi 17 Ultra Fiyatı
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 6.999 yuan (42.659 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 7.499 yuan (45.707 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 8.499 yuan (51.802 TL)