WhatsApp, Dijital Göçü Engellemek İçin Para Harcamaya Başladı

WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile büyük bir dijital göç başladı. Anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları, Facebook’un bünyesindeki anlık mesajlaşma uygulaması yerine güvenliğe daha çok önem veren diğer mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başladı. Bunun sonucunda Telegram ve Signal’ın kullanıcı sayısı artarken WhatsApp Messenger’ın kullanıcı sayısı azaldı. Şirket şimdi de kullanıcıları geri kazanmak için para harcamaya başladı.

WhatsApp Yaşanan Dijital Göçü Önlemek İstiyor

WhatsApp Messenger’ın bu ayın başlarında kullanıcılara kabul etmeleri için göstermeye başladığı gizlilik sözleşmesi dijital ortamda büyük bir kasırga başlamasına neden oldu. İnternet kullanıcıları, bilgilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile paylaşılmasını kabul etmeyi reddederek diğer mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başladı. Kullanıcıların tercih ettiği WhatsApp benzeri mesajlaşma uygulamalarının başında ise Telegram ve Signal geldi.

Facebook’un sahip olduğu mesajlaşma hizmeti, kullanıcıların başka uygulamalara yönelmesi ile dünyanın dört bir yanında yer alan kullanıcılarının güvenini tamamen kaybetmiş görünüyor. Şirket, kullanıcı göçünü engellemek için birtakım hamle yaptı. Bunun son örneği, WhatsApp Messenger’ın gizlilik sözleşmesinin kabul etmek için son tarihin 8 Şubat 2021’den mayıs ayına kadar ertelenmesi oldu.

Şirket, Twitter hesabında konu ile ilgili paylaştığı tweette şu ifadelere yer verdi: “İnsanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Kullanıcıların şartları incelemek ve anlamak için bolca zamana sahip olmasını sağlayacağız. Buna dayanarak herhangi bir hesabı silmeyi planlamadığımızdan ve gelecekte bunu yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz.”

Şirket daha sonra uygulamanın durum kısmında kullanıcılara şirketin kullanıcı gizliliğine çok önem verdiği konusunda birtakım güven verici ifadeler gösterdi. Kullanıcılarını kaybetmemek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan şirket daha fazla kullanıcısını kaybetmemek için para harcamaya başladı.

Şirket, Hindistan merkezli gazetelerin ilk sayfasına tam sayfa bir reklam verdi. Hindistan’daki vatandaşlara sunulan gazetelerin ilk sayfasına verilen reklamda WhatsApp’ın kullanıcıların gizliliğine saygı duyduğu ve onların gizliliğini koruduğunu gösteren ifadelere yer verildi.

WhatsApp, kullanıcılarını kaybetmemek için elinden geleni yapmaya başlamış görünüyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? WhatsApp gizlilik sözleşmesini son kabul etme tarihi geldiğinde gizlilik sözleşmesini kabul edecek misiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.