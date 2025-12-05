Apple 2025'in En İyi Uygulama ve Oyunlarını Duyurdu

Apple, App Store'da yılın en iyi uygulama ve oyunlarını açıkladı. Yapay zeka desteğine sahip olan planlama uygulaması Tiimo, yılın en iyi iPhone uygulaması ödülüne layık görüldü. Modern arayüzü sayesinde çok pratik bir şekilde kullanılabilen uygulama, gün içerisinde yapılacak işleri görselleştiriyor. Bu da daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Apple'a Göre 2025'in En İyi Uygulamaları

Yılın en iyi iPhone uygulaması: Tiimo (tiimo)

Tiimo (tiimo) Yılın en iyi iPad uygulaması: Detail (Detail Technologies)

Detail (Detail Technologies) Yılın en iyi Mac uygulaması: Essayist (Essayist Software)

Essayist (Essayist Software) Yılın en iyi Apple Vision Pro uygulaması: Explore POV (James Hustler)

Explore POV (James Hustler) Yılın en iyi Apple Watch uygulaması: Strava (Strava, Inc.)

Strava (Strava, Inc.) Yılın en iyi Apple TV uygulaması: HBO Max (WarnerMedia Global Digital Services)

Apple'a Göre 2025'in En İyi Oyunları

Yılın en iyi iPhone oyunu: Pokemon TCG Pocket (The Pokemon Company)

(The Pokemon Company) Yılın en iyi iPad oyunu: DREDGE (Black Salt Games)

(Black Salt Games) Yılın en iyi Mac oyunu: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (CD Project Red)

(CD Project Red) Yılın en iyi Apple Vision Pro oyunu: Porta Nubi (Michael Temper)

Porta Nubi (Michael Temper) Yılın en iyi Apple Arcade oyunu: WHAT THE CLASH? (Triband ApS)

Pokemon TCG Pocket, en iyi kart oyunları arasında yer alıyor. Pokemon kart paketlerini açarak desteler oluşturan oyuncular, bu desteler ile diğer oyuncular ile mücadele edebiliyor. Paketlerden hem nostalji yaşatan eski kartlar hem de oyuna özel yeni tasarımlı kartlar çıkabiliyor.

DREDGE, balık tutma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Yayıncılığını Team17'nin üstlendiği yapımda tuttuğumuz balıkları satarak teknemizi geliştirebiliyoruz. Ayrıca çeşitli ekipmanlar da satın alabiliyoruz. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan yapımda tek oyunculu mod mevcut.

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Cyberpunk 2077, Night City'de geçiyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda ister özgürce şehirde gezebiliyor ister çeşitli görevler yapabiliyoruz. Kaliteli grafikleri, etkileyici atmosferi ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyun, uzun süre keyifli zaman geçirilmesine yardım ediyor.