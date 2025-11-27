WhatsApp'a Yazmayı Bıraktıracak Özellik Geliyor! Görüntü Paylaşıldı

WhatsApp, durumlara yanıt olarak hiçbir şey yazma gereksinimini ortadan kaldıracak bir adım attı. Şirket şu anda neler hissettiğinizi paylaşımı yapan kişiye anlatmanıza olanak tanıyan bir özelliği test ediyor. Bu özellik sayesinde görsel açıdan daha ilgi çekici yanıtları sadece tek bir dokunuşla verebileceksiniz. Böylece ne yazacağınızı düşünerek hiç zaman kaybetmeyeceksiniz.

WhatsApp Durumlarına Emoji ile Tepki Verilebilecek

WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.25.36.6 güncellemesinde yeni bir özellik keşfedildi. Bu özelliğin nasıl çalışacağını gözler önüne seren ekran görüntüsüne göre durum paylaşımlarına doğrudan bir emoji ile tepki vermek mümkün olacak. Çalışma biçimi bakımından Meta'nın (WhatsApp'ın çatı şirketi) sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın hikâyeler için sunduğu emoji ile tepki verme özelliğine benziyor.

Mesajlaşma uygulaması, kullanıcılar bir hikâyeyi görüntülediğinde onlara hâlihazırda birkaç standart emoji seçeneği sunacak. Bunların başında ise kalp gözlü gülen yüz bulunuyor. Hemen ardından gözyaşları eşliğinde gülen, şaşıran ve ağlayan emojiler gelecek. Kullanıcılar, bunlardan herhangi birinin üzerine basarak hızlı tepki verme olanağına sahip olacak.

Dileyen kullanıcılar, kendilerine sunulan emoji seçenekleri ile sınırlı kalmak yerine daha çeşitli emojiler de kullanabilecek. Emoji tepkisi içeren bir durum açıldığında seçilen emoji doğrudan paylaşılan görsel ya da videonun üzerinde konumlanacak. Bu da o emojinin daha çok öne çıkmasını ve kolay fark edilmesini sağlayacak.

WhatsApp'ın durumlar için sunmaya hazırlandığı yeni tepki özelliği tamamen gizlilik odaklı olacak şekilde geliştirdi. Bu, gönderilen her emoji tepkisinin tamamen durumu paylaşan kişi ile tepki veren kişi arasında kalacağı anlamına geliyor. Bu sayede kullanıcılar tepkilerini başkalarının da göreceği gibi endişeleri olmadan özgürce verebilecek.

Bir kullanıcı, emoji tepkisi gönderdiğinde durumu paylaşan kişi anında bildirim alacak. Tepkiler, görüntüleyenlerden ayrı bir alana yerleştirilecek. Böylece durumu sadece görüntüleyip geçenler ile etkileşimde bulunanları ayırt etmek kolaylaşacak. Şu anda WhatsApp'ın en son Android beta kullanıcılarına sunulmuş durumda olan bu özellik ayrıca kararlı sürümde de görülmeye başlandı. Şirket, bunu muhtemelen daha fazla geri bildirim toplamak için yapıyor. Henüz bu özelliğe erişiminiz yoksa bile çok yakın zamanda görmeye başlayabilirsiniz.