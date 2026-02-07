WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor! Boşa Emek Vermenizi Önleyecek
WhatsApp yakında fotoğraf ve videoları gönderirken taslak olarak kaydetme seçeneğini kullanmanıza izin verecek. İşte merak edilen tüm detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- WhatsApp'ın iOS beta sürümünde fotoğraf ve videoları taslak olarak kaydetme seçeneği görüldü.
- Bu özellik, düzenlenen görüntüleri daha sonra başka birisine göndermek için "yüksek kaliteli" olarak kaydetmenize izin verecek.
- Yeni seçeneğin ilerleyen haftalarda Türkiye dâhil tüm ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.
WhatsApp, fotoğraf ve videoları uygulama üzerinden düzenleyip hemen göndermek istemediğiniz durumlarda size çok büyük katkısı dokunacak bir taslak özelliğini test ediyor. Bu özellik sayesinde üzerinde çalıştığınız görüntüleri kaybetme ihtimaliniz de ortadan kalkacak. Böylece ileride tekrar video ya da fotoğrafa dönüp çalışmanıza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.
WhatsApp, Fotoğraf ve Video Taslaklarını Test Ediyor
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta şimdiye kadar bir fotoğraf üzerinde kırpma, filtre ya da çıkartma ekleme gibi işlemler gerçekleştirdiğinizde şu an onu direkt göndermek istemezseniz iki seçeneğiniz oluyor. Ya fotoğrafı silip ondan vazgeçeceksiniz ya da doğrudan göndereceksiniz. Bazı kullanıcılar, bu sorunu ekran görüntüsü alarak aşmayı tercih etse dene yazık ki bu durumda da görüntü kalitesi yeterince yüksek olmuyor.
Meta'nın bünyesindeki şirket, tam da bu tür zaman alıcı yöntemlere gerek bırakmayacak bir özellik geliştiriyor. Uygulamanın iOS beta sürümünün 26.5.10.73 güncellemesinde ortaya çıkan yeni özellik artık her düzenleme sürecinde üst kısımda bir kaydetme butonunun olmasını sağlıyor. HD seçeneğinin hemen yanında yer alan bu butona basarak fotoğrafı daha sonra göndermek ya da düzenlemek üzere kaydetmeniz mümkün hâle gelecek.
Bu, ekran görüntüsü alarak kaydetme yönteminde olduğu gibi kalite kaybı yaşamanızı önleyecek. Yüksek kalitede doğrudan galerinize kaydedebileceksiniz. Sadece fotoğraflarda değil, videolardaki düzenlemeler için de geçerli olacak. Örneğin bir videonun belirli bir kısmını kırpıp alır ancak o an göndermekten vazgeçerseniz tüm emeğinizi bir kenara atmak yerine telefonunuza taslak olarak kaydedebileceksiniz.
Fotoğraf ve Video Taslakları, WhatsApp'a Ne Zaman Eklenecek?
WhatsApp'ın fotoğraf ve video taslakları özelliği şu anda son güncellemeyi alan iOS beta kullanıcılarının erişimine açıldı. Test süreci tamamlandıktan sonra bütün iOS kullanıcılarının deneyimine sunulması bekleniyor. Uygulamanın çalışma biçimi üzerinde doğrudan etkisi olan diğer özelliklere kıyasla daha küçük bir ekleme olduğu için birkaç hafta içinde hem Türkiye hem de dünyanın geri kalanı için kullanıma sunulması muhtemel görünüyor.