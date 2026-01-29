Telefon Numaranız Yeterliydi: WhatsApp’teki Tehlikeli Açık Giderildi!

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcısıyla en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kritik bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. Teknoloji devi Google'ın ortaya çıkardığı bu açık için harekete geçen Meta, nihayet hatayı düzeltti. İşte ayrıntılar...

WhatsApp'taki Güvenlik Açığı Kapatıldı

Gelen bilgilere göre bu güvenlik açığı ilk olarak Google’ın Project Zero ekibi tarafından Eylül 2025'te tespit edilerek Meta’ya bildirildi. Ancak şirket, tanınan 90 günlük süre içinde sorunu tamamen çözemedi. Kullanıcının herhangi bir işlem yapmadan saldırıya açık olması nedeniyle kritik olarak görülen bu açık, sürenin dolmasının ardından herkese açıklandı. Meta ise kullanıcı tepkilerinin ardından yayımladığı son güncellemeyle bu hatayı giderdi.

Kısaca anlatacak olursak WhatsApp'taki bu güvenlik açığı, saldırganların rastgele kullanıcıları gruplara eklemesine ve ardından gruba çeşitli görseller atarak bu resimlerin kullanıcı cihazlarına girmesini sağlıyordu. Tabii bildiğiniz üzere uygulamada sohbetlere atılan resimlerin otomatik olarak indirilip indirilmemesini belirleyen bir seçenek var. Açıktan ise sadece bu seçeneğin açık olduğu kullanıcılar etkileniyordu.

Günümüzde rastgele telefon numaralarına ulaşmak eskisi kadar zor değil. Özellikle veri ihlalleri ve sızıntılar nedeniyle her yıl milyonlarca numara ortaya çıkıyor. Bu durum da bilgisayar korsanları için bir fırsat yaratıyor. Bu da kullanıcılar için tehlike anlamına geliyor.

