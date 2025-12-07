WhatsAp'tan Bomba Özellik! Kimse Arkanızdan Konuşamayacak

WhatsApp, grup yöneticilerine yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Bu, yeni grup katılımcılarının kendisi dahil olmadan önce neler konuşulduğunu öğrenmesine yardımcı olacak. Böylece yeni grup üyelerinin kafasında en son neler konuşulduğu hakkında hiçbir soru işareti olmayacak ve dolayısıyla diğer katılımcılara soru sormak zorunda kalmayacak.

WhatsApp'ta Grup Sohbet Geçmişleri Görülebilecek

WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.25.36.11 güncellemesinde yeni bir özellik ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre bu özellik, yeni üyelerin bir konu hakkında devam eden konuşmalar ya da önemli gelişmeler hakkında hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan hızlıca bilgi sahibi olmasına yardımcı olacak.

Henüz geliştirilme aşamasında olan bu özellik, uçtan uca şifreleme ile entegre bir şekilde çalışacak. Bilindiği üzere hem bire bir hem grup sohbetleri uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Bu, WhatsApp'ın sunucuları üzerinden mesajların doğrudan yeni üyelere aktarılmayacağı anlamına geliyor.

Yeni bir üye eklendiğinde WhatsApp tarafından otomatik olarak seçilecek bir mevcut bir üye, son mesajları yeniden şifreleyerek yeni üyeye güvenli bir şekilde ulaştıracak. Burada kullanıcının herhangi bir müdahalesi olmayacak, süreç otomatik yönetilecek. Her yeni kullanıcı katılım sağladığında grup sohbeti için yeni şifreleme anahtarı oluşturulacak. Böylece mesajlar güvende kalmaya devam ederken yeni üye tarafından da görüntülenebilecek.

Grup yöneticileri, bu yeni seçeneği grup izinleri kısmından görebilecek. Ayrıca bu geçmiş sohbetlerin görülüp görülmeyeceğine karar verebilecek. Sohbet geçmişleri, son 24 saati kapsayacak ancak bu sürenin özellik genel kullanıma açılmadan önce değişebileceği belirtiliyor. Çok büyük gruplarda bin mesaj gibi sınırlamaların olması da ihtimaller dahilinde görülüyor.