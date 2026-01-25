WhatsApp Grup Yöneticileri Dikkat: Yeni Üyeler Geçmişi Görebilecek!

Bildiğiniz üzere yıllardır WhatsApp'ta bir gruba yeni eklendiğinizde sanki o grup o an kurulmuş gibi bomboş bir sohbet ekranıyla karşılaşıyorsunuz. Bu nedenle sizden önce ne konuşuldu, hangi planlar yapıldı ya da hangi önemli bilgiler paylaşıldı asla bilemiyordunuz. Ancak bu durum yakında değişecek gibi görünüyor.

Gelen son bilgilere göre WhatsApp grup sohbetleri için kritik bir değişikliği test etmeye başladı. Yeni güncellemeyle birlikte artık gruba sonradan dahil olan üyeler de geçmiş mesajları görüntüleyebilecek. İşte detaylar!

Grup Sohbetlerinde Yeni Üyeler Geçmiş Mesajları Nasıl Görüntüleyecek?

WhatsApp'ın iOS uygulamasında test edilen yeni değişiklik grup yöneticilerinin geçmişteki sohbetleri yeni üyelerle paylaşmasına imkan tanıyacak. Kullanıcılar rehberlerinden yeni bir kişiyi gruba eklemek istediklerinde ekranın alt kısmında "Son mesajları paylaş" şeklinde yeni bir seçenek görecekler.

Yeni seçenek aktif edildiğinde son 14 gün içerisinde grupta atılan son 100 mesaj yeni üyeler için de görünür hale gelecek. Eğer isterseniz bu sayıyı 100'den daha aza indirme şansınız da olacak. Üstelik paylaşılan eski mesajlar sohbetteki diğer yeni mesajlardan ayırt edilebilmesi için farklı bir renkte vurgulanacak.

Bununla birlikte WhatsApp yeni değişiklik sonrası mevcut üyelerde oluşabilecek gizlilik kaygılarını da şeffaflıkla çözmeyi hedefliyor. Zira bir yönetici eski mesajları yeni bir üyeyle paylaştığında sohbet ekranına otomatik olarak 'X kişisi, son mesajları Y kişisiyle paylaştı' şeklinde bir sistem bildirimi düşecek. Bu sayede gruptaki tüm üyeler bilgi akışından anında haberdar olabilecek.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Şu an için TestFlight üzerinden kısıtlı bir beta kullanıcı kitlesiyle iOS cihazlarda test edilen yeni özellik geçtiğimiz günlerde Android platformunda da test edilmeye başlandı.

Henüz kesin bir tarih ortaya çıkmadı. Ancak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde WhatsApp'a gelecek yeni güncellemelerle birlikte eski mesajları görüntüleme özelliğinin tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz WhatsApp'a başka hangi özelliklerin gelmesini istersiniz? Yorumlarda buluşalım.