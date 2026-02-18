Yeni WhatsApp Özelliği Yolda! Hesabınıza Kimse Erişemeyecek
WhatsApp'a ekstra bir güvenlik özelliği daha geliyor. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde hesapları için kendi şifresini belirleme imkânı elde edecek.
⚡ Önemli Bilgiler
- WhatsApp, kullanıcıların hesabını daha da güvende tutacak şifre belirleme özelliği üzerinde çalışıyor.
- Kullanıcılar, yeni özelliği kullanarak harf ve sayıların karışımından bir şifre oluşturabilecek.
- Şifreler en az 6, en fazla 20 karakter olabilecek.
WhatsApp hâlihazırda mevcut güvenlik özelliklerinin arasına bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Şu ana kadar altı haneli doğrulama kodu ve iki adımlı doğrulama gibi özellikler sunarak kötü niyetli kişilerin kullanıcıların hesabına erişmesini önleyen şirket, şimdi de kullanıcıların kendi şifrelerini belirleyebileceği bir özellik test ediyor.
WhatsApp Hesabınız İçin Şifre Belirleyebileceksiniz
WhatsApp, halihazırda var olan 6 haneli doğrulama kodu ve İki Adımlı Doğrulama (2FA) PIN koduna ek olarak, kullanıcıların kendi belirleyeceği bir alfanümerik (harf ve rakam içeren) şifre üzerinde çalışıyor. Şu anda herkesin erişimine açık olmayan bu özellik, başka bir cihaz üzerinde kurulum yaparken karşılaşılacak ekstra bir engel olacak.
Kullanıcılar, yeni seçenekle birlikte üç doğrulama seçeneğinden birini tercih etme imkânına sahip olacak. Kayıtlı telefon numarasına gönderilen 6 haneli kodu girmeyi içeren SMS doğrulaması, 6 haneli PIN kodu ve kendi belirlediğiniz şifrenizi girmeyi seçebileceksiniz. Bu yeni seçenek, öncekilerden farklı olarak sadece sayı değil, harf ve sayıların bir karışımını içerebilecek.
Bu şifreleri belirlerken yalnızca sayılarla sınırlı tutulmamak, kırılması daha zor bir güvenlik önlemi anlamına geliyor. Ne kadar karmaşık bir parola tercih ederseniz başkalarının hesabınıza erişim sağlaması da o kadar zor olacak. Bir şifre en az 6, en fazla 20 karakter içerebilecek. Ayrıca şifrenin kırılmasının ne kadar zor olduğunu öğrenmenizi sağlayan bir gösterge de bulunacak. Yeterince karışık bir şifre seçerseniz Whatsapp size bunun güçlü bir şifre olduğunu söyleyecek.
WhatsApp Yeni Şarkılar Keşfetmenize Yardımcı Olabilir
WhatsApp, şarkı paylaşma özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik şu anda kanallara özel ancak grup ve bire bir sohbetler için de sunulması bekleniyor.
Yeni özellik tamamen isteğe bağlı olacak. Dileyen kullanıcılar, ayarlar kısmından ekstra güvenlik önlemi olarak bu özelliği etkinleştirebilecek. Bir kez etkinleştirildikten sonra ayarlardan şifre değiştirme ya da kaldırma gibi seçenekleriniz her zaman mevcut olacak. Bu arada ilerleyen aylarda Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.