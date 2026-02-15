WhatsApp Yeni Şarkılar Keşfetmenize Yardımcı Olabilir

WhatsApp, Instagram ve Facebook'un çatı şirketi olan Meta, son zamanlarda mesajlaşma uygulamasına diğer platformlarında uzun zamandır mevcut olan pek çok özellik getirmenin üzerinde çalışıyor. Son ortaya çıkan görüntülere göre bunların arasına yakında sohbetlerde şarkı paylaşma da eklenecek. Böylece diğer platform olan Instagram'a daha da benzeyecek.

WhatsApp'a Şarkı Paylaşma Özelliği Geliyor

WhatsApp, sosyal medya platformu Instagram'ın direkt mesajlar bölümünde olduğu gibi sohbet bölümünde şarkı paylaşmanıza imkân tanıyan bir özelliği test ediyor. Yeni özellik şu an kanallara özel gibi görünüyor ancak Meta'nın diğer uygulamasını göz önünde bulundurduğumuzda yakın zamanda bire bir ve grup sohbetleri için de geçerli hâle gelmesi bekleniyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu özellik şu anda sınırlı sayıda beta kullanıcısı ile test ediliyor. Şimdilik ne kadar büyük bir müzik kütüphanesi sunduğu ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor ancak Instagram ile hemen hemen aynı olması bekleniyor. Bu, yeni çıkan şarkılar da dahil olmak üzere pek çok şarkının paylaşılabileceği anlamına geliyor.

Şarkıların büyük bir kısmını arkadaşlardan gelen öneriler veya tesadüfen keşfettiğimizi göz önünde bulunduracak olursak yeni özelliğin çok büyük fayda sağlayacağı aşikâr. Gündemde hangi şarkıların olduğunu sürekli olarak takip eden ve bunları paylaşan arkadaşlarınız varsa siz de özellik kullanıma açıldıktan sonra yeni şarkılar keşfetmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca çok yakın çevrenizin ne tür müzikler dinlemekten hoşlandığını da keşfetmeniz mümkün hâle gelebilir.

WhatsApp, Şarkı Paylaşma Özelliğini Ne Zaman Sunacak?

WhatsApp, bir özelliği genel kullanıma açmadan önce beta programına katılan kişiler ile onu detaylı olarak test eder. Bu süre zarfında önemli geri bildirimler toplar, mevcut bir hata varsa bunu düzeltilir ya da önerilere göre özelliği geliştirir. Şarkı gönderme seçeneğinin henüz kanallara özel olduğunu göz önünde bulunduracak olursak bire bir ve grup sohbetleri için kullanıma sunulması, Haziran ayına kadar uzayabilir. Yine de konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.