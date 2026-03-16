WhatsApp Arayüzünde Önemli Değişiklik! Can Sıkıcı Sorun Çözülüyor

WhatsApp'ın arayüzünde zaman zaman çeşitli değişik değişiklikler yapılıyor. Şirketin üst kuruluşu olan Meta, kullanıcı deneyimini ve geri bildirimleri göz önünde bulundurarak tıpkı daha önce pek çok kez olduğu gibi yine önemli bir yenilik yapmaya hazırlanıyor. Şimdiden bazı kullanıcıların erişimine açılan bu arayüz değişikliğinin arkasında ise bazı kullanıcıların dikkat dağıtıcı bulduğu Meta AI bulunuyor.

WhatsApp'ın Arayüzünde Nasıl Bir Değişiklik Olacak?

WhatsApp'ın arayüzünde yapılacak değişiklikle birlikte mevcut sekmelerin arasına bir yenisi daha eklenecek. Uygulamanın arayüzünde şu an sohbetler, güncellemeler, topluluklar ve aramalar olmak üzere dört sekme mevcut. Arayüz değişikliğinden sonra burada bir sekme daha göreceğiz. Bu bölüm, şimdiye kadar sohbetler kısmında yeni mesaj gönderme simgesinin hemen üzerinde konumlanan Meta AI'a ayrılacak.

Bilmeyenler için kısaca değinmek gerekirse Meta AI, WhatsApp'ın çatı şirketine ait bir yapay zeka asistanı. Sizden gelen soruları yanıtlıyor, diğer kullanıcılarla sohbet ederken kafanıza takılan konular hakkında yardımcı olabiliyor, görsel oluşturuyor. Türkiye'ye biraz geç geldi ama kullanıma sunulur sunulmaz varlığını hissettirdi. Öyle ki sohbetler kısmının önemli bir kısmını kaplayarak önceki mesajlara göz atmanın önünde önemli bir engel oluşturmaya başladı.

Bu sorun yalnızca Türkiye'deki kullanıcılar için değil, tüm dünyayı etkileyen bir problemdi ve şirket bununla ilgili çok fazla geri bildirim aldı. Son atılan adıma bakılacak olursa Meta, bu durumun uygulamanın kullanım oranına zarar vermesini engellemek adına geri adım atma kararı aldı. Yeni arayüz şu an herkesin kullanımına sunulmamış olsa da Meta AI simgesinin sohbetler kısmından yavaş yavaş kaybolduğunu görüyoruz. Bunu büyük yeniliğin bir parçası olarak yapılan hamle şeklinde yorumlamak mümkün.

Meta AI, WhatsApp'ta Başka Sekmenin Yerini mi Alacak?

Paylaşılan ekran görüntülerinde Meta AI haricinde sadece üç sekme olduğunu görüyoruz. Küçük bir değişiklik söz konusu. Meta AI, "Güncellemeler" sekmesinin yerine gelecek ama bu, onun tamamen yok olacağı anlamına gelmiyor. Sadece sohbetler kısmının üst kısmında görebileceğiniz grup ve benzeri filtrelerin arasına dahil edilecek.

WhatsApp'ın Arayüz Değişikliği Ne Zaman Herkese Sunulacak?

WhatsApp, bu arayüz değişikliğini kullanıma sunmaya başladı ama ilk gelen bilgiler, yeniliğin şu anda çok sınırlı sayıda kullanıcıya sunulduğunu gösteriyor. Büyük bir olasılıkla ilerleyen haftalarda kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak. Nisan ayına kadar herkesin yeni arayüze kavuşması yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

WhatsApp'taki "Meta AI" simgesi beni gerçekten rahatsız ediyordu. O yüzden sohbetler kısmından kaldırılıp farklı bir bölüm olarak sunulmasından memnun olduğumu söyleyebilirim. Ama öte yandan da bu hamle bana Meta'nın yapay zeka konusunda işlerinin pek de beklediği gibi gitmediğini düşündürüyor. Bunu çok tuhaf bulmuyorum çünkü Meta AI, şimdiye kadar kullandığım diğer asistanların yanında oldukça sönük kalıyor. Geniş çaplı olarak benimsenmesi için katedilmesi gereken uzun bir yol var. Belki ileride popüler hâle gelebilir ama bugün o gün değil.