WhatsApp Kaybolan Mesajlar iOS Kullanıcılarına Sunuldu

WhatsApp Kaybolan Mesajlar iOS işletim sistemi için detaylandı. iOS için sunulan mesajlaşma yazılımı, Kaybolan Mesajlar özelliğini ve yeniden tasarlanmış sohbet balonlarını alıyor.

iOS için WhatsApp, beta kullanıcıları için 2.21.200.11 sürüm güncellemesini yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar yalnızca yeniden tasarlanmış sohbet balonlarının yeni tasarımını görmekle kalmayacak, aynı zamanda Kaybolan Mesajlar özelliğinin nasıl çalışacağı hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak.

WhatsApp Kaybolan Mesajlar iOS'da nasıl kullanılır?

WABetaInfo tarafından ortaya konan bilgilere göre bu yeni beta, herkese açık test kullanıcıları için kullanıma sunuluyor ve WhatsApp'a bazı ilginç yeni değişiklikler getiriyor. Örneğin yeniden tasarlanan sohbet balonlarının yeni renkleri uygulamanın tasarımını baştan aşağı değiştiriyor.

Eski sohbet balonunu yenisiyle karşılaştırmak gerekirse yuvarlak, daha büyük ve daha renkli sohbet balonları göreceğinizi söyleyebiliriz. WABetaInfo ayrıca eski ve yeni sohbet balonlarının tam renk kodlarını da paylaştı.

WhatsApp kaybolan mesajları yönetmek için birtakım kullanışlı araçlar da sunuyor. WABetaInfo'ya göre, uygulama artık kaybolan mesajları için farklı süreler arasında seçim yapmanıza izin veriyor: 24 saat, 7 gün veya 90 gün.

WhatsApp bu özelliğin nasıl çalıştığını ise şöyle açıklıyor: "Sohbetteki mesajların kaybolmasını sağla! Daha fazla gizlilik ve depolama için, seçilen süreden sonra tüm yeni mesajlar bu sohbetteki herkes için kaybolacak. Ancak unutmayın sohbetteki herkes bu ayarı değiştirebilir."

WhatsApp Gizlilik Ayarları bölümünde "Varsayılan Mesaj Zamanlayıcı" özelliğini etkinleştirmek de mümkün olacak. Bu yenilikle birlikte tüm yeni sohbetler, WABetaInfo tarafından belirtildiği gibi, seçilen süre boyunca etkin olan kaybolan mesajlar seçeneğiyle başlayacak.

Bu özelliklerin tümü şu anda beta sürümünde, ancak WhatsApp'ın bunları tüm kullanıcılara sunmaya başlaması muhtemelen uzun sürmeyecek. Kullanıcıların uygulamayı başlatmaya hevesli olduğu bir diğer şey de çoklu cihaz desteğinin yanı sıra sohbeti iOS'tan Android'e veya tam tersi şekilde taşıma yeteneği olacak.

WhatsApp, Android ve iOS cihazlar için uyguladığı minimum gereksinimler listesinde değişikliğe gitti. Bu kapsamda 1 Kasım 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek karara göre, WhatsApp'ı kullanabilmek için Android 4.1 ve üstü ya da iOS 10 ve üstü çalıştıran bir akıllı telefona sahip olmanız gerekecek.

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