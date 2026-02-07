WhatsApp'ta Durum Gizlemeye Son! Daha Pratik Özellik Geliyor

WhatsApp'ın şu an itibarıyla 3 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor. Çoğu kullanıcı, mesajlaşmak için en çok bu mesajlaşma uygulamasını tercih ediyor. Uygulamanın kullanım oranını yüksek tutan özelliklerin başında ise oldukça uzun bir süre önce gelen durum sekmesi geliyor.

Bu uygulama, çalışma biçiminden dolayı rehberinizde olan tüm kişilerin varsayılan olarak durumlarınızı görmesine izin veriyor. Sadece belirli kişileri hariç tutarak durum paylaşma özelliği olsa da durumlarınızı görmesini istemediğiniz çok fazla kişi olduğunda çok da pratik bir çözüm yolu olmuyor. Şirket, tam da bu soruna çözüm olarak sadece yakın çevrenizin görebileceği durumlar paylaşmanızı sağlayacak bir özellik getiriyor.

WhatsApp'ta Yakın Arkadaşlar Dönemi Başlıyor

WhatsApp, çatı şirketi Meta'ya ait Instagram'ın en kullanışlı özelliklerinden biri olan "yakın arkadaşlar" özelliğini getirmek için kollarını sıvadı. Şu anda geliştirilme sürecinde olduğu tespit edilen özellik, paylaşılan durumların tüm rehberiniz yerine sadece sizin seçtiğiniz, gerçek hayatta çok yakın olduğunuz kişilerle paylaşmanızı mümkün hâle getirecek.

Bir durumu yakın arkadaşlarınızla paylaştığınızda tıpkı Instagram'da olduğu gibi profil fotoğrafınızın etrafını farklı bir renkte çerçeve saracak. Bu durumu gören kişiler, farklı renge sahip çerçeve sayesinde onu özel yakın arkadaşlarınızın arasına eklediğini anlamasını sağlayacak. Yakın arkadaşlarınızı gizlilik bölümünden ayarlayabileceksiniz. Bir kullanıcıyı yakın arkadaşlarınızın arasına eklediğinizde ya da çıkardığınızda karşı tarafın bundan hiçbir şekilde haberi olmayacak.

Listede yapılan değişikliklerin geçerliliği yalnızca o anda paylaşılan durumlarla sınırlı olacak. Eski paylaşımların görünmeye devam edip etmeyeceği üzerinde hiçbir etkisi bulunmayacak. Daha önce iOS beta sürümünde tespit edilen bu özellik, Android beta uygulamasının 2.26.5.13 sürümünde görüldü. Bu da her iki platform için de aynı anda kullanıma sunulacağını gösteriyor. Henüz tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belli değil ancak test süreci sona erdikten sonra yavaş yavaş Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki kullanıcıların kullanımına açılması bekleniyor.