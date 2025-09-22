WhatsApp'a Bomba Özellik: Herkese Verecek Cevabınız Olacak

WhatsApp, kullanıcıların çok seveceği bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik sayesinde size gönderilen mesajlar karşısında her zaman verecek bir cevabınız olacak. WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın yapay zekasına daha kolay erişim sunan bu özellik, size gönderilen mesajların içeriği hakkında hiç zaman kaybetmeden bilgi sahibi olmanızı sağlayacak.

WhatsApp'a "Meta AI'a Sor" Kısayolu Geliyor

WhatsApp'ın iOS beta sürümünün 25.26.10.71 güncellemesinde yeni bir özellik keşfedildi. WABetaInfo'nun paylaştığı özelliğin ekran görüntülerine göre mesaj seçeneklerinin arasına "Meta AI'a sor" seçeneği ekleniyor. Şu anda sınırlı sayıda kullanıcı ile test edilen bu özellik sayesinde sizinle hiç bilginizin olmadığı bir konu hakkında konuşan kişilerin neden bahsettiğini anında öğrenebileceksiniz.

Yeni özelliği kullanmak için bir mesajın üzerine basılı tutup "Meta AI'a sor" seçeneğine basmak yeterli oluyor. Daha sonra yeni bir pencerede alıntı Meta AI'a gönderiliyor ve alıntı hakkında ne sormak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Örneğin bir kişi size "Meta AI diye bir şey varmış, duydun mu?" diye mesaj gönderdiyse bunu doğrudan Meta AI'a yönlendirebilir ve ondan sohbet botu hakkında bilgi vermesini isteyebilirsiniz.

Yapay zeka destekli sohbet botu daha sonra size isteğinize bağlı olarak uzun ya da kısa bir şekilde cevap verecektir fakat Meta AI'ın şu anda WhatsApp'ta zaten mevcut olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu özellik, Meta AI'ı kullanıma sunmuyor. Sadece basit bir kısayol işlevi üstleniyor. Mesajı iletmek yerine doğrudan alıntılayarak zamandan tasarruf etme imkânı sunuyor.

Yeni seçeneğin kullanılır kullanılmaz mesajın Meta AI ile paylaşılmadığını da belirtmek gerekiyor. Alıntı yapmaya benzer şekilde mesajı göndermeden önce bir şeyler yazmanız gerekiyor. Yeni sohbet penceresinde isteminizi mesaj kısmına girdikten sonra göndererek mesajı sohbet botu ile paylaşmayı kabul etmiş olursunuz.

Meta AI'a sorma seçeneğinin ilerleyen aylarda yapay zeka desteğinin mevcut olduğu ülkelerdeki kişilerin kullanımına açılması bekleniyor ancak Meta AI'ın şu anda Türkiye'de olmadığını, bu nedenle genel kullanıma açılsa bile Türkiye'deki WhatsApp kullanıcılarının yapay zekaya bir mesaj hakkında soru yöneltemeyeceğini hatırlatmakta fayda var. Meta AI'ın Türkiye'de ne zaman kullanıma açılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.