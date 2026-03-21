Windows 11'in En Büyük Sorunu Çözülecek! Büyük Yenilikler Yolda

Microsoft'un uzun uğraşlarından sonra Windows 10 kullanım oranı büyük ölçüde düşerken Windows 11 daha yaygın kullanılmaya başlandı. Ne var ki kullanıcıların işletim sisteminin son sürümüne geçmek istememe sebebi hâlâ devam ediyor. Bu da kullanıcıların işletim sistemi hakkında sürekli şikâyette bulunmasına neden oluyor.

Neyse ki teknoloji devi sonunda kullanıcıların tepkisine karşılık verdi. Windows 11 ile ilgili en büyük sorunları ele alacağını duyuran şirket, ilerleyen süreçte kullanıcıları ne tür değişikliklerin beklediği konusunda bilgilendirdi. Görünüşe göre Microsoft'un birincil önceliği performans artışı olacak. Ayrıca kullanıcıları rahatsız eden uygulamalarla ilgili planlardan da vazgeçilmiş durumda.

Windows 11'de Hangi Değişiklikler Yapılacak?

Görev çubuğunu istenen şekilde taşıma

RAM kullanımını düşürme

Güncelleme sıklığını azaltma

Kullanıcı deneyimini iyileştirme

Gereksiz yapay zeka araçlarını kaldırma

Windows 11'de Görev Çubuğu Her Yere Taşınabilecek mi?

İşletim sisteminin önceki sürümlerinde mevcut olan görev çubuğunu taşıma özelliği, Windows 11 kullanıcılarına sunulacak. Bu yenilikten sonra görev çubuğu sadece ekranın alt kısmında sabit şekilde durmayacak. Dileyen kullanıcılar, bunu alt kısımdan alıp üst kısma veya yanlara taşıyabilecek. Bununla birlikte görev çubuğunun boyutunu küçültmek de mümkün hâle gelecek.

Windows 11'de RAM Kullanımı Azalacak mı?

Microsoft'a göre Windows 11'in arka planda kullandığı RAM'de ciddi bir düşüş meydana gelecek. Eğer 8 GB RAM'e sahip bir bilgisayarınız varsa güncelleme sonrasında işletim sistemi çok daha az kaynak tüketmeye başlayacağı için genel olarak daha akıcı ve hızlı bir deneyim elde edeceksiniz. Öte yandan Dosya Gezgini daha hızlı açılacak, takılma gibi sorunların görülme sıklığı mümkün olduğunca düşürülecek. Öte yandan temel bileşenler de daha modern altyapıya taşınarak yavaşlık ve takılmaların önüne geçilecek.

Windows 11'de Zorunlu Güncellemeler Bitecek mi?

Zorunlu güncellemeler, Windows 11 kullanıcılarının en rahatsız olduğu konulardan biri ve Microsoft, bunu da ele alacak. Cihazı güncelleme için kapatıp açma sıklığı ayda bire düşecek. Ayrıca bilgisayarı kapatırken veya yeniden başlatırken güncelleyip kapatma seçeneğini atlamanız mümkün hâle gelecek. Ayrıca güncellemeleri dilediğiniz kadar erteleyebileceksiniz.

Windows 11'de Kullanıcı Deneyimi Nasıl İyileştirilecek?

Windows 11'de genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına büyük dosyaları kopyalama ve taşıma işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi sağlanacak. Ayrıca Windows Hello kullanıyorsanız yüz tanıma sistemi karanlık ortamlarda daha düzgün çalışacak. Diğer yandan arama yaparken gördüğünüz web sonuçları ile dosyalarınız birbirinden ayrılacak.

Microsoft, Copilot Stratejisinden Vaz mı Geçiyor?

Microsoft, şimdiye kadar kendi yapay zeka asistanı Copilot'ın daha yaygın hâle gelmesi konusunda çok ısrarcı bir tavır benimsedi ancak bu yakında değişecek. Şirket, yapay zekayı işletim sisteminin her yerine entegre etme planından vazgeçiyor. Ekran Alıntısı Aracı, Not Defteri ve benzeri uygulamalarda gereksiz yere yapay zekaya yer verilmeyecek. Yalnızca ihtiyaç duyulabilecek yerlerde yapay zeka hizmeti sunulacak.

Editörün Yorumu

Herkes gibi benim de Windows 11 ile ilgili en büyük sorunlarımından biri aşırı kaynak tüketen bir işletim sistemi olmasıydı. 8 GB RAM'e sahip bir bilgisayarınız varsa aynı anda birden fazla yoğun güç tüketen işlem gerçekleştirmeniz neredeyse imkânsızdı. O yüzden bu sorunun sonunda çözülecek olması beni sevindirdi. Umuyorum ki söylendiği gibi bu problemler tamamen ortadan kaldırılır.