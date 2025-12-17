597 TL Değerindeki Türkçe Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Açık dünya, hayatta kalma ve inşa türlerini bir araya getiren oyunları sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun ücretsiz hâle geldi. Juvty Worlds tarafından geliştirilen Wild Terra 2: New Lands, sınırlı bir süreliğine tamamen ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Oyunu eğer şimdi kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak.

Wild Terra 2 Ücretsiz Hâle Geldi

Wild Terra 2: New Lands, Steam'de ücretsiz hâle getirildi. Oyun normalde 13.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunu eğer fırsat devam ederken satın alırsanız 597 TL tasarruf edebileceğinizi gösteriyor. Ancak bu sadece sınırlı bir süreliğine geçerli olacak, o yüzden acele etmeniz gerekiyor.

Fırsat, 18 Aralık saat 10.00'da sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz ancak bu tarihten sonra Wild Terra'nın devamı niteliğindeki oyun orijinal fiyat etiketiyle satılmaya devam edilecek ve ücretsiz edinmek de imkânsız hâle gelecek. Bu arada oyun için sunulan paketlerde de yüzde 5 ila 6'lık indirim olduğunu belirtelim.

Wild Terra 2 Fragmanı

Wild Terra 2 Nasıl Bir Oyun?

Wild Terra 2: New Lands, en iyi MMORPG oyunları arasında yer alıyor. İlk oyundan sonra büyük ilerleme kaydedilen yeni oyunda Unity oyun motoru tercih edildi. MMPRPG seviyor ancak daha çok hayatta kalma ve çeşitli materyalleri kullanarak eşya yapmanız gerkeen oyunları seviyorsanız ilginizi bir hayli çekebilir.

Karakterleri sıfırdan geliştiriyorsunuz. İlerlemek için kaynaklar topluyor, kendi yerleşiminizi inşa ediyorsunuz. Belirli bir hikâye akışına bağlı kalmak zorunda da değilsiniz. İster bir demirci ister bir savaşçı olabiliyorsunuz. Hayatta kalmak için açlık ve susuzluk gibi temel ihtiyaçları da karşılamanız gerekiyor.

Wild Terra 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü (64 bit)

Windows 7 ve üstü (64 bit) İşlemci: Intel Core i5 / AMD Phenom II X4 2,5 GHz

Intel Core i5 / AMD Phenom II X4 2,5 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GeForce 460 / Radeon HD 5850 / Intel HD 4600 (1024 MB VRAM)

GeForce 460 / Radeon HD 5850 / Intel HD 4600 (1024 MB VRAM) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 5 GB

Wild Terra 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri