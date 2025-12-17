Call of Duty: Black Ops 7 Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Call of Duty serisinin yeni oyununu oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Call of Duty: Black Ops 7 beş günlüğüne ücretsiz oldu. Belirtilen tarihler arasında oyunu herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Oyunu beğenirseniz satın alıp oynamaya devam edebilrisiniz.

Call of Duty: Black Ops 7 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Kampanya kapsamında Call of Duty Black Ops 7, 22 Aralık 2025 tarihine kadar Steam, PlayStation ve Xbox mağazalarında ücretsiz oldu. Oyuncular, herhangi bir ücret ödemeden multiplayer ve zombies modlarına erişebiliyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam edebilmek için oyunu satın almak veya Game Pass abonesi olmak gerekecek.

Oyuna ayrıca hem PC hem de konsolda indirime girdi. Black Ops 7 Steam'de 69.99 dolar (2.989 TL) yerine 48.99 dolar (2.092 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyun Xbox ve PlayStation mağazalarında ise 3.199 TL'den 2.239 TL'ye düştü. Eğer oyunu beğenirseniz bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops 7 Fragmanı

Call of Duty: Black Ops 7 Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Call of Duty: Black Ops 7, 2035 yılında geçiyor. Popüler oyun, Call of Duty: Black Ops 6'daki olaylardan 40 yıl sonrasını konu alıyor. Oyunda son teknoloji teçhizatla donatılmış David Manson ve ekibinin maceralarına tanık oluyoruz. Call of Duty serisinin yeni oyununda hikâye modunun yanı sıra co-op, çok oyunculu ve zombi modları da mevcut.

Call of Duty: Black Ops 7 Minimum Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (En güncel sürüm)

Windows 10 64 Bit (En güncel sürüm) İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 / Intel Arc A580

AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 / Intel Arc A580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı OYUN 127 TL'lik Aşırı Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın Piksel grafikli oyunları sevenlerin ekran başından ayrılamamasına neden olacak bir oyun ücretsiz hâle geldi. Bu fırsat sadece sınırlı süreliğine geçerli. Call of Duty: Black Ops 7 Önerilen Sistem Gereksinimleri