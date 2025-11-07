3.377 TL'lik Dev İndirim: Red Dead Redemption 2 Aşırı Ucuzladı

Rockstar Games'in en çok sevilen oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2'nin Ultimate sürümü, büyük indirime girdi. Oyunun bu sürümü için uygulanan kampanya ise yalnızca birkaç gün ile sınırlı tutuldu. Oyuna ucuza sahip olmak isteyenler tüm oyuncuların bu nedenle acele etmesi gerekiyor.

Red Dead Redemption 2'nin Fiyatı Düştü

Red Dead Redemption 2, Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. 13 Kasım'da sona erecek bu indirimle birlikte oyunun fiyatı, 99.99 dolardan (4 bin 220 TL) 19.99 dolara (843 TL) düştü. Oyunun normal sürümünün fiyatı ise 59.99 dolar (2 bin 532 TL) olarak kalmaya devam ediyor.

Normal sürümden bile çok daha ucuza alabileceğiniz Ultimate versiyonu, Special sürümün sunduğu tüm hikâye modu içeriklerinin yanı sıra çevrim içi karakterler için bonus kıyafetler, koyu kestane rengine sahip bir at, rütbe bonusları ve hayatta kalma kampı temasına ücretsiz bir şekilde erişmenize olanak tanıyor.

Karşılaştırma yapmak adına oyunun bu sürümünün diğer oyun mağazalarındaki fiyatına da göz atmakta fayda var. Ultimate versiyonu hem PlayStation hem Xbox hem Epic Games mağazasında 3 bin 499 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Steam'deki indirimli fiyat ile aralarında 2 bin 656 TL fark bulunuyor.

Red Dead Redemption 2 Fragmanı

Red Dead Redemption 2 Nasıl Bir Oyun?

Red Dead Redemption 2, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alıyor. 1899 yılında geçen oyun, Arthur Morgan ve onun bir üyesi olduğu çeteye odaklanıyor. Devasa bir büyüklüğe sahip olan haritada istediğiniz gibi hareket etme imkânına sahipsiniz. İster görev yapabilir ister soygun yapabilir ister avlanabilirsiniz.

Oyunu keyifli hâle getiren birçok ayrıntı mevcut. Örneğin yolda giderken rastgele olaylarla karşılaşabilirsiniz. Haydutlar, masum insanları rahatsız edebilir ve onlara müdahale ederek ödül veya saygınlık kazanabilirsiniz. Hem birinci şahıs hem üçüncü şahıs kamera açıları ile oynayabildiğiniz oyunun harika manzaraları da bulunuyor.

Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB

NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB Kullanılabilir Depolama Alanı: 150 GB

Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri