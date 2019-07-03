Wimbledon Fotoğrafları Oppo Reno 5G ile Çekiliyor

Tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda turnuva tarihinde bir ilk gerçekleşiyor.

Turnuvanın En Önemli Anlarını OPPO Reno 5G Çekiyor

OPPO, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın resmi haklarının sahibi olan All England Lawn Tennis Club (AELTC) ile iş birliği yaparak, turnuvanın ilk resmi akıllı telefon partneri ve Asya kökenli ilk ortağı olmuştu.

Bu iş birliği kapsamında OPPO, 1 Temmuz'da başlayan turnuvayı mobil fotoğrafçılık teknolojileri ile mercek altına alıyor. Wimbledon’ın resmi fotoğrafları, tarihte ilk kez profesyonel olarak bir akıllı telefon ile çekiliyor.

Turnuvanın En Önemli Anlarını OPPO Reno 5G Çekiyor

Turnuvanın resmi fotoğrafçısı Jed Leicester, OPPO’nun yeni amiral gemisi Reno 5G’nin 10x hibrit zoom ve geniş açı gibi teknolojilerini kullanarak bir ilke imza atmakta.

Wimbledon’ın resmi fotoğrafçısı Jed Leicester konu hakkında şunları söyledi: "20 yıldır Wimbledon'ın fotoğraflarını çekiyorum. Her kamera numarasını ve en iyi açıların nereden olduğunu biliyorum. Reno 5G deneyimi benim için yeni bir meydan okuma olacak.

Son birkaç gündür kameradaki 10x zoom özelliğini kullanmaya alıştım. Reno 5G ile çekilen fotoğrafların kalitesi şaşırtıcı.Reno 5G aynı zamanda çekim yaptığınız açılarla size dinamik olma imkanı tanıyor. Turnuva boyunca kamera özelliklerinin daha fazlasını keşfetmeyi ve yeni çekimler yapmanın heyecanını duyuyorum."

OPPO Başkan Yardımcısı Brian Shen, Wimbledon ile iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını ve böyle bir ikonik etkinliğin fotoğraflarının akıllı telefonla çekilmesini sağlayan ilk marka olmanın harika bir duygu olduğunu söyledi.