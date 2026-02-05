Windows 11'deki PC Kırdıran Hata, Windows 10'da da Ortaya Çıktı

Microsoft'un işletim sistemi Windows 11'in kullanıcıları, bir süredir kritik hata ile uğraşıyordu. Görünüşe göre hatadan artık sadece işletim sisteminin son sürümünü kullananlar etkilenmiyor. Bilgisayarın kapanmamasına neden olan bu sorun, ESU (Uzatılmış Güvenlik Güncellemeleri) programı kapsamında sunulan güncelleme ile kurumsal müşterilere yönelik yeni sürümde de görülmeye başlandı.

Windows 10'daki Yeni Hata Yüzünden Bilgisayar Kapatılamıyor

Windows 10 için sunulan standart güncelleme desteği, Ekim 2025 tarihinde sona erdi ancak Microsoft, gelen tepkilerden sonra ESU adı verilen bir programdan yararlanma fırsatı sundu. Bu program, dileyen kullanıcılara belirli bir ücret karşılığında güncelleme sunulmaya devam edilmesini sağlıyor. İlginç bir şekilde kullanıcıların para vererek aldığı hizmet, bu sefer kritik bir hatayı beraberinde getirdi.

Microsoft, sorunun yalnızca Windows 11'de (23H2) değil, Windows 10 22H2, Enterprise LTSC 2019, Enterprise 2021'de de görüldüğünü doğruladı. Hatanın temelinde bilgisayar açılırken olası tehditlere karşı koruma sağlamak adına devreye girip açıldıktan sonra görevini sonlandırıp aradan çıkan sistem yatıyor. Son güncelleme ise özelliğin bilgisayar açıldıktan sonra da çalışmaya devam etmesine neden oluyor. Bu da en nihayetinde bilgisayarın kapanamamasına neden oluyor.

Şirket, kullanıcıların Windows 11'e geçmesi için çok yoğun çaba sarf etti. Tüm bunların ardından Windows 10'da böyle bir hatanın ortaya çıkması, şirket açısından işleri biraz karmaşık hâle getiriyor. Şimdiye kadar mevcut sorunu ortadna kaldırabilecek hiçbir çözüm yolu bulunamadı ancak Microsoft'un sorunun farkında olduğu ve bir çözüm üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Bu arada Microsoft'tan Pavan Davuluri, Windows 11'in 2026 yılında kullanıcılara çok daha iyi bir hizmet sunacak işletim sistemi hâline geleceğini işaret etmişti. Şirketin eylem planlarının başında sistem performansını iyileştirme, daha iyi bir deneyim sunma geliyor. Her ne kadar 2026'ya istendiği gibi bir giriş yapamasa da Windows 11'in yılın ilerleyen aylarında hatalardan arındırılmış ve sorunsuz çalışan bir işletim sistemine dönüşmesi bekleniyor.