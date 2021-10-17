Windows 11'de Android Uygulamaları Çalıştırılırken Göründü

Windows 11'de Android uygulamaları çalıştırılırken görüntülendi. Sızdırılan ekran görüntüleri, Android uygulamaları açma özelliğine ilişkin birçok bilgiyi ortaya çıkardı. Peki, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft'un yeni işletim sistemine Android desteği ne zaman gelecek? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Windows 11'de Android Uygulamaları Açma Desteği Ne Zaman Gelecek?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 isimli yeni işletim sistemini 5 Ekim 2021 tarihinde yayımladı. Yeni işletim sisteminde Android uygulamalarını açma desteğinin olacağı belirtilmişti fakat bu özellik, henüz kullanıcıların kullanımına sunulmadı.

Çin merkezli bir internet sitesi üzerinden Android uygulama desteğine ait iki adet görsel paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda yeni işletim sisteminde anlık mesajlaşma platformu WeChat ve sosyal medya hizmeti TikTok'un çalıştığını görüyoruz.

Sızdırılan ekran görüntüleri, çoklu pencere desteğinin olacağını gözler önüne seriyor. Bu, kullanıcıların desteklenen uygulamaların sayfalarını birden fazla pencerede açabilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca görsellere göre Windows 11'de uygulamalar dikey modda çalışacak.

Windows 11 kullanıcıları, uygulamaları görev çubuğuna sabitleyebilecek. Bunun yanı sıra uygulama pencerelerinin yeniden boyutlandırılabilmesi de mümkün olacak. Android uygulamalarının kullanımının tıpkı Windows uygulamaları gibi olacağı düşünülüyor.

Microsoft, Windows 11'deki Android desteği için e-ticaret devi Amazon ile iş birliği gerçekleştirdi. Amazon Appstore, Microsoft Store isimli uygulama mağazasına entegre edilecek. Kullanıcılar, Amazon Appstore üzerinden bilgisayarlarına Pinterest, Kindle gibi mobil uygulamaları yükleyebilecek ve kullanabilecek.

Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek özellik olan Android desteği sayesinde kullanıcılar, yeni işletim sisteminde Android uygulamalarını çalıştırmak için ek bir yazılım indirmek zorunda kalmayacak.

Yeni işletim sistemi için geliştirilen Android uygulamaları açma özelliğinin çok yakında test sürecine girmesi bekleniyor. Test aşamasının Windows Insiders kullanıcılarını kapsayacağı belirtildi. Gerçekleştirilecek test sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından yeni özelliğin tüm kullanıcılar için kullanıma sunulması bekleniyor.

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