Windows 11 Yükleme Yardımcısı, Windows 11 yükseltme (Windows 10'dan Windows 11'e geçiş) için en basit yoldur. Yükseltme ücretsizdir!

Erkan Calp - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows 11 Installation Assistant (Windows 11 Yükleme Yardımcısı), bilgisayarınızı Windows 11’e yükseltmenin en basit yoludur. Windows 10’dan Windows 11’e geçiş yapmak istiyorsanız, Windows 11 yüklemek için bu yardımcı aracı kullanabilirsiniz. Windows 11 Yükleme Yardımcısı ücretsizdir.

Windows 11 Yükseltme

Windows 10 yüklü PC’nizi Windows 11’e yükseltmek istiyor ve bunu en kolay, hızlı ve güvenli yoldan yapmak istiyorsanız Microsoft’un Windows 11 Yükleme Yardımcısı’nı kullanabilirsiniz. Bu ücretsiz araçla Windows 10’dan Windows 11’e geçmek çok basit. Windows 11 yüklemek için Windows 11 kurulum asistanı nasıl kullanılır? İşte adımlar:

Başlamak için bilgisayarınıza Windows 11 Kurulum Asistanı’nı indirin ve ardından kurulum dosyasına çift tıklayın.

Bilgisayarınızda zaten PC Health Check (PC Sistem Durumu Denetimi) uygulaması varsa Kabul Et (Accept) ve Yükle (Install) butonuna tıklayabilirsiniz.

Bilgisayarınızda PC Health Check uygulaması yoksa, indirmeniz, bilgisayarınızın Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamanız ve Yenile (Refresh) butonuna tıklamanız gerekiyor.

Tamamlandığında, Windows 11 Yükleme Yardımcısı güncellemeyi indirmeye ve doğrulamaya başlayacaktır.

Asistan, bundan sonra Windows 11’i otomatik olarak yüklemeye başlayacaktır. Bu arada PC’niz %100’e ulaştığında belirli bir süre sonra otomatik olarak yeniden başlayacağı için devam eden çalışmalarınızı kaydetmeniz önerilir. Beklemek istemiyorsanız, Şimdi yeniden başlat butonuna tıklayabilirsiniz.

Ardından kuruluma devam edilecektir. Bu arada bilgisayarınızı kapatmayın.

Tamamlandığında bilgisayarınızın kilit ekranı karşınıza çıkabilir. Kullanıcı hesabınıza giriş yapmak için şifrenizi/PIN’inizi kullanabilirsiniz.

Windows 11 Nasıl Yüklenir?

Desteklenen donanıma Windows 11 yüklemenin üç yolu var. Windows 10’dan Windows 11’e yükseltmek için Windows 11 Kurulum Asistanı’nı kullanabilirsiniz. Bunun dışında Windows 11 Yükleme Medyası Oluşturma Aracı’nı kullanarak önyüklenebilir Windows 11 USB flash sürücü oluşturabilir veya Windows 11 ISO dosyasını indirip Rufus gibi programlarla önyüklenebilir kurulum medyası oluşturabilirsiniz.

Windows 11 Yükleme Yardımcısı’nı indirmeden önce aşağıdaki koşulların sizin için geçerli olup olmadığını kontrol edin:

Windows 10 lisansına sahip olmanız gerekir. Yükleme Yardımcı’sını çalıştırmak için PC’nizde Windows 10 2004 sürümünün veya daha yeni bir sürümünün yüklü olması gerekir. Yükseltme gereksinimleri ve desteklenen özellikler için PC’nizin Windows 11 cihaz özelliklerini karşılaması gerekir. Bilgisayarınızda Windows 11’i indirmek için 9 GB boş disk alanı olmalıdır.

Windows 11 Ücretsiz Mi?

Windows 11 ücretsiz mi? Windows 11 kaç para (fiyatı ne kadar)? Windows 11, bilgisayarlarında Windows 10 yüklü kullanıcılar için ücretsiz yükseltme olarak yayınlandı ancak bu, yalnızca yükseltmeye uygun cihazlar için geçerli. Windows 10 yüklü bir bilgisayara sahipseniz, ücretsiz yükseltmeyi almaya uygun olup olmadığını kontrol etmek için Microsoft'un PC Health Check uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayarlar - Güncelleme ve Güvenlik - Windows Update - Windows Update Ayarları ekranında "Güncellemeleri Kontrol Et"e tıklayın. Microsoft, cihazınız Windows 11 için uygunsa ve yükseltme hazırsa indirme ve yükseltme seçeneği gösterecektir. Windows 11'i yüklemeye hazırsanız İndir ve Yükle'yi seçin. Bu ekranda güncellemeyi görmüyorsanız panik yapmayın. Microsoft, güncellemeyi aşamalı olarak kullanıma sunacak ve yükseltme seçeneğini önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm uygun Windows 10 bilgisayarlara sunmayı hedefliyor.